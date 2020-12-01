Врачей доставляют на Русский остров на VIP-яхте, которая должна была возить гостей ВЭФ

Элитная яхта "Доброфлот" за 440 тысяч евро вместо бизнесменов и политиков доставляет на Русский остров врачей и работников медцентра ДВФУ. Фото: доброфлот.рф.

Врачи Медцентра ДВФУ теперь не будут стоять в очереди на паром, чтобы добраться на Русский остров. С 30 ноября компания «Доброфлот» начала доставлять сотрудников центра на остров и обратно на материк на элитной яхте, которую планировалось задействовать под официальные мероприятия Восточного экономического форума.

Пассажиры элитной яхты сегодня - не бизнесмены и политики, а врачи и сотрудники Медицинского центра ДВФУ. Их с 30 ноября бесплатно доставляют на островную территорию прямо на причал университета, откуда автобусом довозят прямиком до Медицинского центра. Ранее медицинские работники могли добраться до места работы лишь на пароме «Босфор Восточный».

Дорога в одну сторону на яхте занимает порядка 40 минут, в день выполняется два рейса. Сами работники Медцентра отмечают, что с появлением возможности добраться до острова на яхте решился целый ряд проблем. Кроме того высвобождается часть мест на пароме.

А ведь еще в начале 2020 года планировалось, что на комфортабельной яхте, принадлежащей «Доброфлоту», пройдут несколько официальных встреч в рамках Восточного экономического форума. Но из-за пандемии коронавируса форум отменили. Еще одна напасть для Владивостока - ледяной шторм, с последствиями которого борются до сих пор.

Два года назад, еще до того, как судно приобрела компания «Доброфлот», собственник предлагал яхту в аренду по цене 25 тысяч рублей в час, или 160 тысяч рублей в день. Чуть позднее ценник подрос: 50 тысяч рублей в час и полмиллиона в день. Однако затем хозяин решил продать элитную яхту. Объявление о продаже размещено на сайте mzyachts.ru, цена продажи - 440 тысяч евро.