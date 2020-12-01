Десять дней жители Русского острова остаются отрезанными от внешнего мира

Мост на Русский остров по-прежнему закрыт, когда его откроют - неизвестно. Фото Глеб Куприн

Вот уже десять дней жители Русского острова отрезаны от большой земли после ледяного шторма. Из-за обледенения вант Русского моста движение по нему запрещено, единственная связь с материком пока осуществляется через паром, но скоро пассажиров начнут возить катера ТОФ. В дома островитян постепенно возвращаются свет, отопление и горячая вода. На острове строят новую систему энергоснабжения. Рассказываем о том, чем сегодня живет Русский остров и когда стоит ожидать нормализации обстановки.

Ванты моста расчищены на 70%

Ежедневно на высоте 320 метров над уровнем моря 20 альпинистов расчищают обледенелые ванты. Уже освобождено из ледяного плена 118 из 168 вант, но впереди самый сложный участок. Как отмечает заместитель директора ФКУ ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак, только после того, как альпинисты приступят к обколке льда на этом участке, можно будет сказать, как скоро можно будет открыть Русский мост. Пока есть лишь примерный ориентир окончания этих работ – вечер 6 декабря. Но даже эта дата плавающая, все зависит от силы ветра, солнечного света и осадков. Пока же жители острова с замиранием сердца следят за тем, как ежедневно промышленные альпинисты выходят на опасную высоту, и, рискуя своими жизнями, скалывают тонны льда с вант.

Проектировщики моста никак не могли учесть подобного стечения обстоятельств. Французская компания Freyssinet, которая изготавливала и монтировала ванты, за свой многолетний опыт работы ни разу не сталкивалась с таким масштабным обледенением, а ведь в послужном списке промышленного гиганта значится и работа в скандинавских странах. В той же Норвегии, славящейся своим суровым климатом, ранее ничего подобного не происходило.

Прочные связи

Сейчас добраться до Русского острова можно только на пароме. Ежедневно он выполняет 10 рейсов в обе стороны. Вместить паром может около 50 автомобилей и порядка 200 человек. На пароме также доставляют спецгруз: продукты питания, газовые плиты и баллоны для пострадавших жителей острова, электрооборудование для замены поврежденных линий электропередач. Другими словами «Босфор Восточный» стал дорогой жизни для островитян.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обратился к командованию ТОФ, чтобы те выделили десантные корабли для пассажирских перевозок. 4 десантных корабля, способные все вместе перевезти более 150 человек, уже готовы приступить к работе, но пока не до конца ясно, где именно эти корабли смогут пришвартоваться. Вопрос решаем, но требует времени.

Уже сейчас работников Медцентра ДВФУ доставляет на остров и обратно VIP-яхта компании «Доброфлот», вмещающая 75 пассажиров. В сутки выполняется два рейса. А это значит, что часть мест, в том числе и под автомобили, высвобождается с парома.

Элитная яхта "Доброфлот" сейчас задействована не для бизнес-встречи, а для перевозки врачей на Русский остров. Фото: доброфлот.рф.

Еда, тепло и электричество

Как только Владивосток оправился от удара стихии, начались постоянные поставки самого необходимого на остров. Все понимали, что на восстановление нарушенного энергоснабжения острова потребуется немалое время, а спасать замерзающих и голодных людей нужно здесь и сейчас. Первым делом для социально-значимых объектов острова были переброшены с материковой части дизельные генераторы, чтобы обеспечить стабильную подачу электроэнергии. Сразу же было принято решение, что это оборудование останется в резерве на острове до самого конца отопительного сезона, на случай непредвиденных происшествий.

В поселках были организованы полевые кухни, которые до сих пор бесплатно кормят жителей, несмотря на то, что в большую часть домов уже вернулись свет горячая вода и отопление. Населению бесплатно раздавали газовые баллоны и плиты. Мэр Владивостока лично обходил квартиры и передавал оборудование. Такую помощь по-прежнему оказывают пострадавшим от ледяного шторма островитянам.

Мэр Владивостока на Русск5о острове раздавал баллоны и газовые плиты населению. Фото: vlc.ru

Не остался в стороне и социально ответственный бизнес. Сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс, которая только в декабре планирует запуститься во Владивостоке, раздает продукты питания. Торговая сеть «Реми» доставляет продукты на остров по заявкам студентов ДВФУ и раздает их на территории ДВФУ. Сеть гипермаркетов «Самбери» установила павильон для продажи горячего питания на территории ДВФУ, где также можно приобрести продукты питания.

Амбициозный проект

Военные, лесники, энергетики «Оборонэнерго» и «ДРСК» почти полностью закончили восстанавливать энергоснабжение острова. В то же время перед ними поставлена новая задача – создание абсолютно новой энергосистемы для острова, более современной и, самое главное, защищенной от подобных ситуаций.

Губернатор Приморья лично взял на контроль выполнение этой задачи и поставил жесткие сроки. К понедельнику, 7 декабря, основной фронт работ по созданию такой системы должен быть завершен. Для этого бригадам энергетиков, военных и лесников, усиленным техникой повышенной проходимости, предстоит установить по всему острову 400 бетонных опор.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поставил амбициозную задачу энергетикам. Фото: primorsky.ru

Задача вполне выполнима, ведь основную сложность энергетики уже преодолели. Поврежденные линии электропередач преимущественно находились в лесу, добраться до них сквозь толщу снега было проблематично. Обычный трактор за 2,5 часа работы преодолевал лишь 500 метров. После привлечения дополнительных сил «ДРСК» и военной гусеничной техники удалось гораздо быстрее расчистить просеки и выявить дефекты на линиях электропередач. Сейчас просеки расчищены, бригады сработаны, техника имеется. Кроме того монтажные работы ведутся до позднего вечера.

На остров доставили военную технику повышенной проходимости. Фото: minvr.gov.ru.

Прошедший ледяной шторм в Приморье стал настоящим испытанием для каждого жителя региона. Еще предстоит сделать немало дел, чтобы полностью оправиться от удара стихии. Пострадавшим и дальше будут оказывать необходимую помощь до самого окончания действия режима ЧС.