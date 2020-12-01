Оставлял на морозе, бил кочергой и шестигранным ключом: в Приморье осудили отца, который истязал своего сына

Больше года ребенок подвергался насилию. Фото: Ольга Щипицина

В Приморском крае вынесли приговор в отношении 39-летнего мужчины, которого следствие обвинило в систематическом истязании своего 13-летнего сына. В отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев несовершеннолетнему».

Ад несчастного ребенка начался в декабре 2018 и продолжался вплоть до января 2020 года. В этот период времени пьяный отец во дворе дома в селе Октябрьского района избивал ногами, руками, ремнем, шестигранным ключом и кочергой своего малолетнего ребенка. Как выяснили следствие и суд, мужчина также выставлял мальчика на мороз зимой без одежды. Таким образом систематическое насилие причиняло малолетнему ребенку физические и психологические страдания. Суд учел все доказательства и признал мужчину виновным в совершении преступления.

- Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также обратили внимание на то, что все дети уже из семьи изъяты, и в настоящее время они живут у опекунов.