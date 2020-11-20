Молодые семьи из Владивостока получили средства на квадратные метры

Участниками программы становятся молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий Фото: Сергей БАЛАНОВ

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» уже 99 владивостокских семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья в этом году. Из них 86 молодых семей заключили договоры на приобретение жилья, долевое строительство или возведение дома и получили субсидию. Остальные должны использовать это право до конца текущего года.

Для многих молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, такая программа – отличный шанс на покупку своих квадратных метров. Стать участником подпрограммы может молодая семья, состоящая в зарегистрированном браке, или неполная молодая семья, состоящая из одного родителя и одного и более детей, проживающая и зарегистрированная на территории Владивостока. Возраст обоих супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении семьи в список претендентов в планируемом году не должен превышать 35 лет.

Важно помнить, что у соискателей при этом должно быть достаточно средств, чтобы получить кредит или заплатить оставшуюся сумму покупки, без учета субсидии.

С подробностями для участия в программе можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» действует во Владивостоке с 2014 года. За это время свои жилищные условия улучшили 720 молодых семей. Общая сумма произведенных социальных выплат составила 706,5 миллиона рублей. Только в этом году на эти цели уже потрачено 104,3 миллиона рублей.

Большинство участников программы приобретают жилье на вторичном рынке или используют выплату в долевом строительстве, однако две многодетные семьи в этом году приняли решение на средства субсидии построить индивидуальные жилые дома. Отметим, что среди участников программы немало многодетных семей и семей с двумя детьми.