200 000 человек без света. Энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии в Приморье

Упавшие на Марском кладбище опоры ЛЭП оставили без света и тепла Чуркин больше чем на неделю. Фото: ДРСК

В Минэнерго России заявили, что в Приморском крае восстановлена подача электроэнергии всем потребителям после ледяного шторма, когда из-за обледенения и массовых аварий без света осталось более 200 тысяч человек.

- В Приморском крае восстановлена подача электроэнергии всем потребителям. Так как из-за «ледяного дождя» было повреждено оборудование не только энергокомпаний, но и потребителей, энергетики продолжают восстановление, работают по поступающим заявкам. Также для повышения надежности энергоснабжения ведется работа по укреплению действующих электросетей, замене оборудования на них. Минэнерго России продолжает держать ситуацию на своем контроле, - говорится в сообщении ведомства.

Первые аварии начались еще 18 ноября, в 23:40. Из-за ветра скоростью до 30 метров в секунду, мокрого снега и образования гололеда на электросетевых объектах происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Также зафиксированы аварийные отключения воздушных линий электропередачи из-за падения гололеда при его таянии. Стихия бушевала до 17:00 20 ноября, но устранением последствий придется заниматься еще долго. Масштабы отключений сложно вообразить.

- Максимально было нарушено энергоснабжение около 204 500 человек. К аварийно-восстановительным работам привлекли 86 бригад (336 специалистов и 147 единиц техники), - добавили в Минэнерго.

По оценкам Правительства Приморья, предварительная сумма ущерба оценивается в более чем миллиард рублей. Только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 миллионов рублей расходов. Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь еще не названа. В крае действует режим ЧС, на аварийно-восстановительные работы уже затрачено 200 миллионов рублей.

Параллельно разрабатываются меры на случай повторения такого же циклона. Несмотря на то, что синоптики назвали нынешнюю погоду аномальной, ничего подобного не происходило последние 30 лет. Но выводы после «ледяной» ЧС будут сделаны.

Особенно пострадал Русский остров, где две недели не было электричества Фото: Сергей БАЛАНОВ

По словам зампреда Правительства Приморья Елены Пархоменко, чрезвычайная ситуация вывела из строя более 150 линий электропередач разного класса напряжения, в том числе те магистрали, которые питают Владивосток, было повалено более 600 опор.

- Это и привело к отключению насосных станций и центральных тепловых пунктов во Владивостоке и Артеме. Эти объекты относятся ко второй категории, оборудованы резервным вводом электропитания, они прошли паспортизацию Ростехнадзором. Но они были лишены каких-либо источников электроэнергии, поэтому их и подключали к дизель-генераторам. Нужно было экстренно принимать меры, – подчеркнула Елена Пархоменко.

Массовые отключения также происходили в Хасанском, Михайловском, Яковлевском районах. Причина понятна: то количество льда, которое оказалось на проводах, столбах и вышках ЛЭП, многократно превышало допускаемую нагрузку, что и приводило к обрывам и падениям.

- Уже сейчас понятно, что такую защиту просто невозможно было предусмотреть», – обозначила Елена Пархоменко.

По ее словам, в Приморье нужно создать дополнительный резерв, который хоть и не предусмотрен по законодательству, но жизненно необходим. На эти цели предполагается привлечь средства краевого и федерального бюджетов. Прежде всего – на приобретение дополнительных источников питания для объектов жизнеобеспечения.

Последствия ледяного шторма - оборванные повсеместно провода Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Эти третьи источники электроснабжения, которые мы, возможно, еще 50 лет не включим, но они должны быть на месте. Работаем с заводами по изготовлению оборудования опор ЛЭП, пересматриваем и инвестпрограммы, чтобы включить дополнительные мероприятия по замене линий, усиленный мониторинг сетей. Пример – линия на Хасан. К ней не везде можно подойти, но необходимо сделать так, чтобы в чрезвычайной ситуации бригады могли быстро обнаружить аварию и устранить ее, – пояснила она, добавив, что данные мероприятия рассчитаны не на один год.

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