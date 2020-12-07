«Крик души, холод жуткий, отопления нет». Пациентов ковидного госпиталя в Приморье шокировали условиями пребывания

Пациенты пожаловались на жуткий холод в палатах. Фото: dpscontrol

В социальных сетях Приморья появились видеозаписи, которые, судя по всему, можно назвать криком души. Как уверяет автор, съемка ведется в стенах ковидного госпиталя в Дальнегорске, открывшегося буквально несколько дней назад на базе городской больницы. По словам пациентки, в палатах очень холодно, так как нет отопления, нет обогревателей, розеток и дверей, а также отсутствует теплая вода.

– Меня положили в Дальнегорске в ковидный центр. На 3 этаже здесь страшно холодно, батареи не работают, розеток в палатах нет, дверей нет, даже в туалете. Кутаемся во все, что есть. Воды теплой нет. Поэтому, если кого будут госпитализировать, сразу берите с собой теплые вещи и одеяла, влажные салфетки. А лучше не болейте. Сейчас в помещении плюс 15, ночью будет плюс 10, – поделилась пациентка, записав подробное видео.

Редакция попыталась выяснить, куда же пропали розетки и почему палаты не закрываются, а главное, почему больным приходится согреваться всем, что под руку попадется. До недавнего времени все пациенты с коронавирусом лечились в инфекционном отделении Дальнегорской ЦГБ. Но площадей стало не хватать, решено было в срочном порядке развернуть ковидный госпиталь. По разрешению Роспотребнадзора под него переоборудовали психиатрическое и терапевтическое отделения. Судя по кадрам, автор видео попала именно в бывшую психиатрию, а розеток и дверей здесь нет по технике безопасности. В здании терапевтического отделения сейчас ведется разводка кислорода. Монтажом занимается московская бригада. По завершении работ появится 80 точек раздачи кислорода.

Что касается отопления, то проблема действительно существует.

– Ковидный госпиталь, о котором идет речь, был открыт в экстренном порядке на прошлой неделе. Это вынужденная мера, поскольку число госпитализируемых пациентов муниципалитета растет, в прежнем отделении мест не хватало. При открытии госпиталя главная задача была – сделать кислородную разводку, обеспечить возможности оказания экстренной медицинской помощи пациентам. Соответственно все остальные процессы пока проходят отладку. В частности речь идет об отоплении. Сейчас в части здания оно действительно слабое, его недостаточно для обогрева палат. Сантехники пытались устранить проблему, однако в итоге было принято решение менять батареи и стояки. Рабочая группа уже есть, на этой неделе начнется монтаж новой системы отопления. Пока в палатах устанавливаются электрические обогреватели, – прокомментировали «КП-Владивосток» в краевом министерстве здравоохранения.

Возмутило пациентов и в целом убранство палат, а на тоненьких матрасах и сетках, по их словам, спать невозможно.

– Решается вопрос с обеспечением койко-мест постельными принадлежностями. Существующий резервный фонд медорганизации не был рассчитан на то количество пациентов, которое сейчас есть. В настоящее время фонд в экстренном порядке пополняется, – заверили в минздраве.

Вместо дверей вскоре должны появиться специальные завесы, они уже закуплены и будут монтироваться на это неделе. По словам специалистов, в отделении интенсивной терапии согласно санитарным нормам двери должны быть сняты, для оказания экстренной помощи при необходимости.

Также в Минздраве подчеркнули, что Дальнегорская больница построена около 70 лет назад и нуждается в серьезной реставрации. Капитальный ремонт всего здания запланирован на следующий год, подготовлена проектно-сметная документация.

Стоит отметить, что на подмогу приморским коллегам в новый ковидный госпиталь приехали специалисты из Забайкальского края. Консультативно-организационную помощь окажут два анестезиолога-реаниматолога, пульмонолог и инфекционист. Также в работе с больными помогут три медсестры из Читинской государственной медицинской академии. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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