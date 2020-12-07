Ледяной дождь или небольшой снег. Синоптики уточнили прогноз по циклону, взявшему курс на Приморье

Циклон станет причиной резкого понижения температур и усиления ветра. Фото: pixabay.com

На минувшей неделе синоптики предупредили об ухудшении погоды в Приморье в период с 11 по 12 декабря. Тревожный прогноз был напрямую связано с активным атмосферным фронтом, который должен пройти через регион. Циклон как раз и может стать причиной снегопада на большей части края. Однако долгосрочные прогнозы не так точны, как хотелось бы. Часто информацию обновляют с приближением указанной даты. Что произошло и в этот раз. Теперь специалисты не так категоричны.

- Атмосферный фронт пройдет в пятницу, 11 декабря, но значительных снегопадов не вызовет, лишь местами пройдет небольшой снег. За фронтом вторгнется холодный антициклон и в последующие сутки, в субботу, 12 декабря, обойдется без осадков, но похолодает, - сообщает Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». - В воскресенье, 13 декабря, на погоду Приморья может оказать влияние циклон, который с Желтого моря выйдет на Японское и, углубляясь, станет смещаться над его акваторией. Степень влияния циклона на погоду в Приморском крае будет зависеть от его траектории.

Как оказалось, теперь есть две версии развития событий в связи с прохождением циклона. Если атмосферный фронт приблизится к побережью Приморья, то снегопада не избежать на всей территории края. Притом югу тогда грозят сильные осадки. В случае же если, траектория вихря пройдет над центральной частью моря, вдалеке от нашего края, то снега почти не будет. Разве что небольшие осадки, и тоже на юге.

Вместе с тем, синоптики обращают внимание – независимо от того, будет снег или нет, циклон точно станет причиной усиления ветра и значительного похолодания в Приморье. Специалисты будут следить за поведением активного фронта, поэтому есть вероятность, что и этот прогноз может вскоре измениться.