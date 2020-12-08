Жестокое избиение школьницы на глазах у толпы сверстников в Приморье подростки сняли на камеру

Приморцы шокированы жестокостью детей. Фото: принтскрин видео.

В поселке городского типа Заводской в Приморском крае школьники сняли на камеру избиение девочки на глазах у толпы сверстников. Что именно стало поводом для их конфликта – неизвестно. На кадрах девочка без верхней одежды бьет руками ученицу в ярко-красном пуховике. Еще одна школьница, словно судья, следит за тем, чтобы все не вышло за рамки дозволенного. Но ей это совсем не удалось. В какой-то момент избитая ученица падает на колени и обхватывает руками ногу этого самого «рефери», словно моля о помощи. Но на этом бой не заканчивается. Зачинщица драки все не унималась и продолжала колотить лежащую на земле сверстницу.

Обо всем этом никто бы и не узнал, если бы не жажда школьников снимать все на мобильный. Что случилось и в этот раз. Примечательно, что режиссерами жестокого фильма были парни. Судя по закадровому голосу, они препятствовать происходящему не были намерены. Напротив, всячески подбадривали драчунью наносить новые, более серьезные удары.

Пока неизвестно, как видео попало в сеть. Вероятнее всего сами школьники решили похвастаться боями без правил. Теперь же «фильм» - повод для разбирательства правоохранителей.

- Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В ведомстве отмечают, что в результате проверки будет принято процессуальное решение.