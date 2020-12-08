«Слышны взрывы, аж стекла трясутся». Мощный пожар охватил цех в Первомайском районе Владивостока

Пожар в Первомайском районе города. Фото: dpskontrol125rus

Серьезный пожар произошел 8 декабря в Первомайском районе Владивостока. По сообщениям очевидцев, загорелась постройка в районе улиц 3-я Строительная и Никифора. По предварительным данным, здесь находится цех по производству крабовых ловушек. На данный момент известно, что сгорела машина и катер, находящиеся на территории.

Стоит отметить, что ЧП произошло в густонаселенном районе, рядом находятся жилые дома и гаражный кооператив. Обеспокоенные очевидцы начали обрывать телефон пожарной охраны. Первый вызов поступил в 13:04. Спустя 10 минут к месту возгорания приехали первые пожарные расчеты.

К моменту приезда брандмейстеров, огонь охватил ангар и уничтожил стоящий на его крыше катер. Также пламя перекинулось на припаркованные рядом машины. Одна из них полностью сгорела, вторую успели потушить.

В 13:52 пожарные локализовали возгорание. Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, на месте ЧП сейчас работаю 22 пожарных, задействованы 3 единицы техники.