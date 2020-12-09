У нее был весь Тихий океан, но она вернулась домой: трогательная история ларги Дульсинеи

Ларга Дульсинея шесть месяцев изучала просторы Тихого океана, но все же предпочла вернуться домой в Приморье. Фото: primocean.ru

Ларга Дульсинея после полугодового путешествия по Тихому океану вернулась в родную гавань. Исчезновение Дуси в мае подняло на уши ученых, которые тут же кинулись разыскивать ларгу. Чудесное возвращение Дульсинеи в родную гавань произошло уже в декабре. Эксперты пришли к выводу, что Дуся мигрировала с остальными тюленями, отправившись в увлекательное путешествие, но в итоге инстинкты взяли верх.

Даты океанского путешествия Дульсинеи весьма точно совпадают с сезонной миграцией тюленей. Игорь Катин - научный руководитель лаборатории морских млекопитающих Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, главный специалист центра коллективного пользования «Приморский океанариум» - считает, что Дуся вместе с основной частью ларг залива Петра Великого совершила большое путешествие, в пользу этого говорит несколько фактов.

— Конечно, подтвердить мы этого не можем, но я уверен, что Дульсинея была именно в сезонной миграции, — отметил Игорь Катин. — Большая часть тюленей залива в теплое время года уходит на север, добираясь до Амурского лимана или на юг, к Пусану, на месте остается в лучшем случае 20 процентов популяции, и именно сейчас мигранты возвращаются на зиму туда, где родились. Возможно, что Дуся как раз из мигрантов и природа взяла свое, как писал классик: «им овладело беспокойство, охота к перемене мест». В пользу моей теории о миграции можно отнести тот факт, что у наших ларг имеется опыт небольших путешествий, но они возвращались в течение нескольких дней, а Дуся отсутствовала полгода.

За время путешествия ларга заметно схуднула и сейчас находится на высококалорийной диете Фото: primocean.ru

Кстати, Дуся по возвращении сразу же узнала всех членов своей большой «семьи» — и ларг, и людей, которые с ней работали. Другие тюлени восприняли возвращение Дуси совершенно обыденно, как будто и не странствовала она по Тихому океану шесть месяцев. Впрочем, сама Дульсинея также не подала никакого вида, моментально включившись в тренировки без какой-либо продолжительной акклиматизации.

Все шесть ларг - научные «сотруднки» океанариума, они участвуют в программах изучения сенсорных систем морских млекопитающих. Хотя Дуся за время своего путешествия немного отстала от программы, но быстро наверстывает прогулянное.

- Мы проводили расследование ее исчезновения, это сейчас мы уже понимаем, что у нее сработал инстинкт миграции, и она ушла, а тогда тот факт, что ее не было рядом, нас очень напугал. В Уссурийском заливе много орудий лова, я очень переживал, что она погибла. Первый месяц ждал каждый день, что она вернется. На лодке обследовал все окрестные бухты, в заповеднике обошел все группы тюленей, в каждом мне мерещилась Дуся. Постепенно я смирился с её отсутствием. В первую очередь переживал не из-за того, что она ушла вообще — если решила уйти в свободное плавание, ради Бога, а из-за того, что она могла погибнуть, это было самым тяжелым.

После возвращения, ларга Дульсинея вновь участвует в тренировках, наверстывая прогулянный материал Фото: primocean.ru

После возвращения Дульсинея заметно схуднула, потеряв в весе 30 килограммов, сейчас она весит 67 килограммов. В остальном ее здоровье отличное, чувствует себя она хорошо, аппетит отменный. Путешественница сейчас находится на усиленной высококалорийной диете, чтобы успеть набрать нужный вес для зимовки.

- Интересно, что Дуся не просто вернулась в то место, из которого ушла, — отметил Игорь Катин. - За время ее отсутствия вольерный комплекс тоже совершил миграцию, его переместили в другую бухту, и ларга возвратилась туда, где не была больше двух лет. Есть теория сигнального биологического поля: она о том, как животные, проходя большие расстояния, узнают конкретное место и возвращаются туда. До конца не известно, работают ли в этом случае сенсорные системы или другие, неизвестные нам, но факт остается фактом, и Дуся его подтвердила — она нашла свой дом. Этот факт приятен еще и тем, что у нее была возможность выбрать — весь Тихий океан был в ее распоряжении, но она вернулась к нам.