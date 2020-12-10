55 лет согреваем Приморье: история самого теплого предприятия края - «Приморские тепловые сети»

«Приморские тепловые сети» - одно из ведущих энергопредприятий края. Фото предоставлено АО «ДГК»

Структурному подразделению «Приморские тепловые сети» (АО «ДГК», входит в группу компаний РусГидро) 25 декабря 2020 года исполнится 55 лет! Однако история энергопредприятия началась гораздо раньше - в феврале 1912 года, когда в эксплуатацию была введена Владивостокская городская электрическая станция №1 (ныне - Владивостокская ТЭЦ-1), что стало отправной точной для развития энергосистемы Приморского края.

ВГЭС № 1 в 1932 году. Фото предоставлено АО «ДГК»

В послевоенный период Владивостокскую ТЭЦ1, которая до этого вырабатывала исключительно электричество, наделили дополнительной функцией - выработкой тепловой энергии.

Кладка дымохода котла на ВГЭС. Фото предоставлено АО «ДГК»

В 1958 году начался монтаж первых теплотрасс от ВТЭЦ-1. Коммуникации были проложены по улицам Комарова, Алеутской и Семеновской. Первыми потребителями новой услуги стали кондитерская фабрика, мясокомбинат, завод пивобезалкогольных напитков и другие объекты. А 25 декабря 1965 года приказом Министерства энергетики и электрификации СССР № 31 на базе теплофикационного участка ВГЭС № 1 было создано предприятие тепловых сетей «Дальэнерго».

Кладка котла Фитцнер и Гемпер, 1927 год. Фото предоставлено АО «ДГК»

За 55 лет «Приморские тепловые сети» стали настоящей кузницей кадров для предприятий энергетической отрасли Приморья, демонстрируя бережное отношение к традициям и истории отрасли и при этом внедряя передовые технологии в работе. Так, например, Владивостокская ТЭЦ-1 и объединенная котельная «Северная» стали первыми крупными энергообъектами во Владивостоке, которые начали работать на современном и экологичном топливе - газе.

Интересные факты

На станции мощностью 1350 кВт работали два водотрубных паровых котла системы «Бобкок и Вилькокс»: поверхность нагрева 301 квадратный метр, паропроизводительность 4500 кг/час, давление 12,5 атмосферы и температура перегрева 350°С. Были установлены также два турбогенератора трехфазного тока, активного действия в камерах высокого и низкого давления, каждый с двумя рабочими колесами (система «Всеобщей компании электричества - Куртис»). Мощность одного турбогенератора 675 кВт при COS φ=0,9 и 750 кВ-А при 50 периодах в секунду, 3000 об/мин и напряжением 2200 В. Турбины конденсационные с перегревом пара 300°С и давлением 12 атмосфер. Без конденсации пара турбина развивает мощность 600 кВт.

Стоимость электрической станции и сети определилась в 564 000 рублей. Средства эти составляли займы: у Русско-Сибирского торгового банка - 140 700 рублей; у «Всеобщей компании электричества» - 343 364,35 рубля; из городских текущих средств - 80 000 рублей.

Для преобразования вырабатываемого станцией переменного тока в ток постоянный установлен конвертор мощностью в 300 кВт на напряжение 500 В. Уголь станция получала с Сучанского рудника.

Договор на строительство станции постановлено заключить с «Всеобщей компанией электричества».

Для руководства строительством и эксплуатацией электрической станции и электросети городской управой на должность заведующего электростанцией был назначен И.К. Берденников.

Мощность станции определилась в 1350 киловатт.

Хронометр:

- 17 октября 1910 года за № 200/7461 техническо-строительная комиссия доложила городской думе о рассмотрении проекта городской электрической станции, разработанного по ее поручению инженером С.К. Токаржевским.

- 16 февраля 1911 года за № 34/1063 проект станции, разработанный С. К. Токаржевским, рассмотрен и одобрен экспертами и специалистами: инженером-механиком И. В. Столяровым, инженером-электриком Г.Э. Штейнбергом и инспектором телефонной сети Коваленко.

- В ноябре 1911 года началась установка трубы для станции из 30 клепаных железных колец. Для этого были установлены специальные мачты с укрепленными на них блоками.

- В конце года были проведены испытания котлов в присутствии комиссии техническо-строительного отдела управы, котлы выдержали давление 18 атмосфер.

- В январе-феврале 1912 года проводились испытания и опробования оборудования электрической станции и электрической сети, которые были закончены к 18 февраля.

- Станция была пущена в постоянную эксплуатацию с гарантийным сроком один год, о чем городское управление официально известило «Всеобщую компанию электричества» письмом от 18 февраля 1912 года за № 219.

- В 1936 году станция была переименована во Владивостокскую государственную районную электростанцию (ВГРЭС № 1).

- В 1958 году на станции был создан теплофикационный участок.

- В 1960 году станция была переведена в режим работы теплоэлектроцентрали и переименована во Владивостокскую ТЭЦ-1.

-В 1965 году на базе теплофикационного участка станции было создано предприятие Тепловых сетей «Дальэнерго».

- В 1972 году Владивостокская ТЭЦ-1 вошла в состав предприятия.

Трудовые династии

От кого нам достались в наследство тепловые сети, которые приносят в дома приморцев тепло, свет и уют.

В юбилейный год Приморских тепловых сетей энергетики вспоминают о тех, кто стоял у истоков теплоэнергетики края. Энергопредприятие гордится своими трудовыми династиями. Истории, когда дети продолжали трудовой путь своих родителей, не редкость. Сегодня в ПТС хранятся данные о нескольких поколениях десятка семей, посвятивших свою жизнь энергетике.

Династия Кохановских

Родоначальник династии, общий стаж которой 300 лет, - Франц Лаврентьевич Кохановский. Он начал работать на Владивостокской ТЭЦ-1 помощником машиниста с момента пуска станции в 1912 году. В 1925 году одним из первых в стране он был удостоен звания «Герой труда». Номер его Знака трудовой славы - второй.

Франц Лаврентьевич Кохановский. Фото предоставлено АО «ДГК»

Франц Кохановский родился в 1878 году в семье рабочего в городе Лодзь (Польша). В 12 лет он окончил сельскую школу и поступил в слесарную мастерскую. Пройдя тяжелый путь простого рабочего, к 1905 году он оказывается во Владивостоке, где работает на сборке паровозов, затем монтером в торговом доме «Кунст и Альберс». И вот Франц Кохановский уже на строительстве первой Владивостокской электростанции общего пользования № 1 (ныне ВТЭЦ-1), а в 1912 году, после ее ввода в эксплуатацию, он уже помощник машиниста на электростанции, позже - старший машинист.

Франц Кохановкий с женой и детьми, 1914 год. Фото предоставлено АО «ДГК»

Первая мировая война, а затем революция на время разлучили Кохановского с энергетикой, однако, пройдя многие испытания, Франц Лаврентьевич всё же вернулся на родную электростанцию, где и проработал до самого последнего дня. Умер Ф. Л. Кохановский в 1927 году. На административном здании Владивостокской ТЭЦ-1 установлена мемориальная доска в честь Франца Лаврентьевича Кохановского.

мемориальная доска в честь Франца Лаврентьевича Кохановского. Фото предоставлено АО «ДГК»

После смерти мужа в 1927 году на ВТЭЦ-1 рассыльной пришла работать его жена Маргарита Михайловна и старший сын Борис, который продолжил дело отца в турбинном цехе сначала слесарем, потом мастером, заместителем начальника цеха и начальником турбинного цеха. Сегодня в в энергетике Владивостока трудится четвертое поколение династии Кохановских. Наталья Иннокентьевна Лобанова и Эльвира Вениаминовна Турболыс - правнучки Франца Лаврентьевича. Наталья - инженер первой категории Дальэнергосбыта, Эльвира - инспектор отдела кадров. На самой станции слесарем по ремонту котлотурбинного оборудования долгие годы работал Вениамин Кохановский. Он продолжил семейную традицию, ведь его отец Виктор Францевич отработал на станции 37 лет, дядя Борис Францевич - 40 лет.

Кохановский Вениамин Викторович. Фото предоставлено АО «ДГК»

О своем выборе профессии рекордсмен вспоминает так:

- У меня было два пути: пойти в рыбаки или энергетики. Дядя мой был рыбаком, работал на рефрижераторах в «Востокрыбхолодфлоте», а отец трудился здесь, на ВГЭС- 1. Дядя был далеко, под Чукоткой в Бристольском заливе, и туда надо было добираться на попутном транспорте. А станция - под боком, никуда ехать не надо. Это и решило тогда мою карьеру.

На предприятие Вениамин Викторович пришел в 1958 году. Начинал учеником слесаря, постепенно поднялся по разрядной системе до машиниста котла четвертого разряда. Энергетика стала его судьбой на всю жизнь.

О своем выборе Вениамин Викторович никогда не жалел:

- Мне нравится моя работа, нравится что-то делать своими руками. Отремонтировал оборудование, и душа спокойна. Взять хотя бы питательные насосы. Это основное оборудование, которое обеспечивает водой паровой котел. Оборудование работает, машинисты котлов и горя не знают.

Династию энергетиков продолжила дочь Вениамина Викторовича - Эльвира Вениаминовна. Общий стаж работы династии Кохановских в энергетике составляет почти 300 лет.

Династия Шаламаев

… Котельная, ТЦ иль кочегарка -

Ведь как тебя назвать,

тебе же все равно,

Но как нам ни было бы трудно, жарко,

Дарим городу своё с твоим тепло.

…

Из произведения Е.С.Шаламая

«Поэма о «кочегарке»

Евгений Степанович Шаламай родился 28 декабря 1934 года. Свой трудовой путь начал моряком, однако после того, как его судно затонуло, по настоянию жены попрощался с морем и начал работать на берегу. С новой работой помог отец - основатель энергодинастии Степан Варфоломеевич Шаламай, устроил на электростанцию. Судомеханик по образованию, Евгений Степанович быстро вник в работу.

Евгений Степанович Шаламай. Фото предоставлено АО «ДГК»

- Помню, в те годы шло глобальное роительство - формировалась Энерцентраль.

- Сначала его определили в произдственно-технический отдел (ПТО), где он был конструктором. Его начальница была очень грамотной женщиной, отлично разбирающейся в технике и оборудовании, сразу увидела в нем талант и отправила его работать в один из цехов. После его перевели на должность начальника автопарка. Вообще много где успел поработать в энергетике: в трудовой значатся такие записи, как «слесарь теплофикационного цеха», «инженер-конструктор», мастер котельного цеха», «старший мастер», «заместитель начальника котельного цеха», «инженер ПТО». Считаю, что одной из больших его заслуг является строительство мазутных баков на ВТЭЦ-1. Он был куратором проекта. Всего себя отдавал работе, - вспоминает жена энергетика Алевтина Васильевна.

Сегодня от Евгения Степановича нам досталось очень большое наследство - тепловые сети, которые приносят в дома приморцев тепло, свет и уют.

- Вы знаете, он был не просто работником, он был новатором! В его трудовой значится порядка 80 записей об авторстве рационализации. В 1985 году получил медаль «Ветеран труда, - рассказывает Алевтина Васильевна.

Выражение «Талантливый человек талантлив во всем» - это про него. Супруга бережно хранит книгу его стихов, где много и о его любимой работе. Сотни стихов напечатаны на машинке и с любовью оформлены в книгу, а на обороте значится - всего десять экземпляров. По словам Алевтины Васильевны, все издания быстро разошлись по родственникам, друзьям и коллегам.

Среди нескольких литературных книг выделяется интересный экземпляр - брошюра, написанная и оформленная полностью от руки - «Справочник по оборудованию теплоисточников Тепловых сетей «Дальэнерго». И опять эксклюзив - всего пара экземпляров. Однако сегодня, спустя много лет, копии все еще актуальной книги лежат на рабочих столах у многих специалистов энергопредприятия «Приморские тепловые сети».

- Он тяжело принял то, что по состоянию здоровья не может больше работать - угасал на глазах. Помню, как расцвел, как загорелся, когда появилась надобность сделать такую книгу. Он вложил в нее весь свой опыт: все рассмотрел и просчитал как с экономической части, так и с механической, строительной. Описал все имеющееся на тот момент оборудование. Ведь именно Евгений Степанович был одним из тех, кто стоял у истоков теплоэнергетики края, прокладывал трубы в центре города. Мне кажется, что мало кто на тот момент больше него разбирался в энергосистеме, - вспоминает Алевтина Васильевна.

Евгений Степанович Шаламай является ярким представителем одной из энергодинастий в Приморских тепловых сетях. Пришел вслед за отцом, Степаном Варфоломеевичем, позже присоединились к трудовой династии его родной брат и племянник. Общий стаж работы семьи в энергетике - более 110 лет.

Материал подготовлен на основе материалов книги В.Ф. Козлова «90 лет Владивостокской ТЭЦ-1» 2002 г., журнала «100 лет Владивостокской ТЭЦ-1», редактор — Н.П. Булгаков, 2012 г., журнала «Приморские тепловые сети: 50 лет Ваш дом теплом согрет», 2015 г., праздничного фотоальбома «Приморские тепловые сети: 55 лет согреваем Приморье», 2020 г., материалов пресс-службы Приморских тепловые сетей.