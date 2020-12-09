«Будем выходить на Правительство РФ»: Трутнев дал слово помочь Приморью в ликвидации последствий ледяного ЧС

В совещании также принял участие Олег Кожемяко. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края).

Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства РФ, в рамках рабочей поездки провел совещания в Приморье. Тема – ликвидация последствий «ледяного» ЧС. Полномочный представитель президента в ДФО отметил, что региону необходимо разработать меры, позволяющие быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Перед обсуждениями Юрий Трутнев вместе с Олегом Кожемяко, губернатором Приморья, побывал в поселках Подножье и Экипажный на острове Русский. Там продолжают восстанавливать коммунальные услуги.

По словам вице-премьера, край столкнулся с опасным природным явлением, во время которого невозможно заранее рассчитать все риски. В частности, сейчас речь о системе энергообеспечения. Трутнев отметил, что люди во время ледового апокалипсиса проявили себя как настоящие герои. Здесь в центре внимания альпинисты, которые трудились на вантах, и энергетики, которые работали 24 на 7. К сожалению, ряд организаций не смогли оперативно среагировать. Более того, энергохозяйство, в частности Оборонэнерго, было в запущенном состоянии.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, на совещании подчеркнули, что необходимо разработать комплекс мер, направленных на максимальную защиту сетевого хозяйства от подобных аномалий.

- Что касается восстановления лесов и лесопарковых зон, то тут тоже предстоит большая работа. Надо будет высаживать деревья, восстанавливать растительность. Бюджет Приморья не в лучшем состоянии из-за коронавируса, поэтому будем выходить на Правительство РФ с предложением оказать необходимую помощь, - обозначил Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Напомним, что режим ЧС был введен в Приморье 20 ноября сразу после мощного удара стихии. Регион до сих пор продолжает приходить в себя после аномального явления.