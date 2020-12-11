Юрий Трутнев: Офшору на Курилах - да. Офшор на Русском острове - надо ли?

Юрий Трутнев встретился с журналистами во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев развенчал миф об оффшоре на Русском острове во Владивостоке и запустил другой – об особой преференциальной зоне на Курилах. Это случилось 11 декабря на встрече с журналистами, где его попросили подвести итоги работы специального административного района (САР).

Напомним, такой специальный район на Русском острове создали в августе 2018 года. Предполагалось, что крупный бизнес будет регистрироваться здесь, выходя из иностранных оффшоров. Такая вот легализация. Первым резидентом САР во Владивостоке стала компания «Финвижн Холдингс», которая ранее находилась под кипрской юрисдикцией.

Эту зону на Русском острове называли не иначе, как первый русский оффшор. Однако сам Юрий Трутнев, услышав сегодня вопрос с этим словом, будто бы даже удивился.

- Может, прозвучит не совсем красиво, но честно. Я о преференциальном районе и о том, что он равен оффшору, не говорил ни разу. Этот шаг по тем или иным причинам был предпринят. Но для того чтобы создавать отдельные преференциальные режимы, нужны другие условия. Надо ли их создавать на острове Русском? Не знаю. Мне, например, уж простите меня грешного, больше нравится для совсем революционного преференциального режима Курильские острова, - заявил Юрий Трутнев.

Впрочем, полпред не в первый раз критикует САР во Владивостоке. Еще в прошлом году он заявлял, что режим специального административного района ему не нравится, что он «слабенький и никаких преимуществ региону не принес».

Впрочем, идея оффшора на Курилах тоже не нова. В 2013 году об этом говорил тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев.