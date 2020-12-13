С подтвержденным Covid-19 во Владивостоке госпитализировали 73-летнего Ефима Звеняцкого

Театральные коллеги даже не знали о болезни худрука. Фото: Игорь Новиков/правительство Приморья.

73-летний Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького, заразился коронавирусом. Об этом стало известно накануне, поэтому многие коллеги народного артиста РФ даже и не знали о том, что Ефим Самуилович госпитализирован в больницу. Ведь накануне в театре проходили премьерные показы спектакля. Там никто и не мог предположить о том, что у худрука ковид, потому что ничего не говорило о его плохом самочувствии.

Помощник Ефима Звеняцкого сообщила корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», что информация о болезни достоверная. Все театральное сообщество сейчас обеспокоено состоянием его здоровья и желает ему скорейшего выздоровления. К слову, сам режиссер держится очень достойно и успокаивает всех друзей, что все будет хорошо, чтобы приятели не волновались за него.

Стоит отметить, что Ефим Звеняцкий также является депутатом Законодательного собрания, а точнее самым возрастным в приморском парламенте.

Редакция «КП-Владивосток» присоединяется к театральным коллегам народного артиста и желает Ефиму Самуиловичу скорее победить ковид и вернуться к любимому делу.