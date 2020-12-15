Сколько «стоит» в Приморье покататься на машине без прав и протащить на 70 метров зажатого в двери гаишника?

Водитель без прав устроил пьяные покатушки в Посьете Фото: Милана СОКОЛ

Сколько «стоит» у нас в Приморье покататься на машине без прав, не подчиниться сотруднику полиции, зажав гаишника дверью, протащить его несколько десятков метров в движущейся машине?.. Всего 10 000 рублей!

Я не шучу. Именно такой приговор получил на днях житель Приморья, который, не имея прав (просто не сдавал никогда на права), рассекал на машине в Хасанском районе, а когда его остановили и попытались прекратить дальнейшее передвижение, забрав ключи, нажал на газ и потащил за собой гаишника (голова в салоне, ноги на улице).

Итогом стало уголовное дело по 318 УК РФ, полное признание своей вины и супер мягкий приговор.

Приговор, который, конечно же, порадовал осужденного и который влечет серьезные последствия для криминальной обстановки в крае. Ведь вот же, пацаны, смотрите как все просто. На права можно не сдавать, гаишнику не подчиниться, на его требования наплевать, потаскать волоком на машине и потом отделаться штрафом по-дешевке.

Суд проявил гуманность, скажете вы. Ну да, можно и так на это дело посмотреть. Но только потом, когда очередное чмо без прав сядет за руль и устроит аварию со смертельным исходом, вы не вините гаишников за плохую работу. Они-то как раз срабатывают часто хорошо и оперативно, рискуя своим здоровьем и жизнью. Только оказывается, что потом можно вот так недорого «откупиться» за нарушение закона.

А все потому, что мало, чтобы правосудие свершилось формально, надо чтобы было очевидно, что оно свершилось. И в любом наказании за правонарушение всегда есть «охлаждающий эффект» не только для самого нарушителя, но и для всех граждан, которые лишний раз подумают, нарушать или нет, зная, что наказание неминуемо и весомо.

Статья 318 УК предусматривает на выбор несколько видов санкций: штраф до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Что же надо было сделать с гаишником, чтобы на двести тысяч наказание получить, если неподчинение и таскание волоком было оценено в двадцать раз меньше?

По мне, так это сигнал - можно нарушать, и серьезного наказания не будет. Потому что 10 000 рублей - это не серьезное наказание.

Простите, но рекламодатели платят штраф в 200 000 рублей за отсутствие плашки, предупреждающей о противопоказаниях в медицинской рекламе.

СМИ платят штраф в 100 000 рублей за мелькнувшего в кадре человека с сигаретой.

На 1 000 000 рублей как-то оштрафовали журнал за статью, в которой разглядели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Один миллион рублей за статью в журнале!

А неподчинение сотруднику полиции и совершение в отношении него противоправных действий стоит 10 000 рублей. Что это если не наплевательское отношение к тем, кто защищает нас с вами на дорогах от нарушителей, если их нарушенные права так «дешево» оценили?

P.S. Как тут не вспомнить московские дела против митингующих и кидающих бутылки в росгвардейцев. Там и наказание поболее, и расследование пожестче.

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