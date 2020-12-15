Нечестная конкуренция похоронного бизнеса – УФАС Приморья раскрыло незаконную схему работы «Некрополя»

Сперва было предписание, но оно было проигнорировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УФАС по Приморскому краю привлек к административной ответственности МБУ «Некрополь». Связано это с тем, что организация проигнорировала предписание ведомства о прекращении ограничения конкуренции в сфере похоронного бизнеса. Нарушение закона будет стоить «Некрополю» 500 тысяч рублей.

Напомним, что ранее комиссия признала «Некрополь» виновным в ограничении конкуренции в отношении других ритуальных компаний. Согласно материалам дела, у сотрудников учреждения система монополизации была налажена.

- Работники МУПВ «Некрополь» необоснованно ограничивали проезд работников других ритуальных компаний и заключивших с ними договор родственников умерших на территорию кладбищ и продажу наряд-заказов на копку могил, а также незаконно присвоили себе исключительное право на их изготовление, - отмечают в УФАС по Приморскому краю.

Так они прямо нарушают Закон о защите конкуренции, потому что создают препятствия в оказании услуг по погребению для других ритуальных компаний. Вскоре о монополии «Некрополя» узнали в антимонопольной службе и выдали обязательное к исполнению предписание о прекращении таких действий. Однако оно не было выполнено в назначенный срок.