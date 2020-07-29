Тайфун, грозовые дожди и +30: Борис Кубай рассказал, какая погода «грозит» Приморью в августе

ЦИКЛОН И АНТИЦИКЛОН

На календаре конец июля, а это значит, что пора поговорить о погоде на август. Второй летний месяц был крайне не однозначным. Но многие согласятся, что лето намного теплее, чем в прошлом году. По официальным данным Примгидромета, за июнь, июль и август 2019 было всего семь солнечных дней. Приятного было мало.

В этом году погода, конечно, не так сварлива. За два месяца жители региона ощутили и невыносимую жару, и духоту, и облачность, и дожди, правда, не такие обильные, какие могли быть. Так что же нас ждет в августе? Неужели все самое «интересное» погода припрятала на последний летний месяц? Выясняем вместе с синоптиками.

Как оказалось, начнется август с циклона, точнее с циклона и антициклона. Именно их сопротивление и станет причиной осадков.

- Над территорией нашего края может развернуться позиционная борьба двух центров действия атмосферы – циклона и антициклона. Каждый из них будет то наступать на сто-двести километров вперед, то отступать, - сообщает Борис Кубай, глава Примгидромета. - Соответственно может меняться и погода: то кратковременные грозовые дожди, то 30-градусная жара.

Стоит отметить, что осадки, которые прогнозируются в начале месяца, затронут далеко не все районы региона. Пока где-то будет лить, у соседей будет солнце и жара. Что касается Владивостока – то здесь вероятность выпадения осадков значительно ниже.

ЗАРОЖДЕНИЕ ТАЙФУНА

В прошлом году август стал для жителей Приморья настоящим стихийным бедствием. Мало, кто забудет тайфуны, которые потопили города и превратили населенные пункты практически в подводные лодки. Многие опасаются, что и в этом году тайфуны не оставят в покое регион. Как оказалось, скучать нам пришлось не долго. Как раз в начале августа есть вероятность выхода такого явления.

- В Тихом океане, несколько восточнее Филиппинских островов, может зародиться достаточно мощный тайфун, хотя на сегодняшний день явных признаков тому пока нет, - отмечает Борис Кубай. – Скорее всего, он устремится строго на север, в направлении Желтого моря, в северной части которого он может оказаться в середине первой декады августа, а далее – как всегда, возможны несколько сценариев, включая выход на Приморье.

Главный синоптик края также отметил, что картина пока тревожная, но делать преждевременные выводы неправильно, ведь за несколько дней все может кардинально измениться.

- Климат у нас, правда, поменялся - стал теплее. Даже то, что лето у нас началось с солнца – это не норма. Есть вероятность, что такие перемены связаны с эпидемией и, как следствие, очищением воздуха, но пока однозначно утверждать об этом нельзя. Вместе с тем, совершенно точно такая теплая погода аукнется осенью и зимой. Осталось выяснить, как именно, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода».

Нам остается только наблюдать за тем, как поведет себя госпожа погода и надеяться на то, что август будет по-летнему жарким, а тайфуны обойдут нас стороной.

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