2020-07-29T08:05:16+03:00
Общество

Идеальный «уездный город N»: жители Владивостока любят поесть, спорт и микрокредиты

Приморская столица попала в первую десятку сразу нескольких рейтингов городов России
Сергей БАЛАНОВ
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Владивосток в индексе Ильфа и ПетроваВладивосток в индексе Ильфа и ПетроваФото: Сергей БАЛАНОВ
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В каких только топах и рейтингах ни появлялся Владивосток. Новости о том, что приморская столица попала в тройку, пятерку, десятку чего-либо, появляются с завидной регулярностью. И часто приходится верить на слово, ибо не проверишь. Но на этот раз «Комсомольская правда» сама решила составить свои рейтинги российских городов, оценив их по нескольким параметрам.

Вдохновлялись романом Ильфа и Петрова «12 стульев». Помните, в начале: «В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть». Так вот мы и решили посмотреть, в каких городах России больше всего на душу населения парикмахерских и прочих заведений, а помог найти идеальный «уездный город N» справочно-картографический сервис «2ГИС», где подсчитали количество заведений разного рода в городах страны с населением более 500 тысяч человек (таких всего 37).

Давайте посмотрим, какое место указали Владивостоку.

Сразу обращает на себя внимание тот факт, что во Владивостоке любят поесть. По количеству кафе-кондитерских мы занимаем 6 место! Таких у нас 148 (2,44 на 10 тысяч населения). По количеству пиццерий 7 место – 6 штук (0,09). Ресторанов – 6 место! 95 штук (1,57).

Но калории надо сжигать. Поэтому приморская столица высоко и в спортивных рейтингах. По количеству фитнес-клубов – 7 место, 59 штук (0,97). По количеству магазинов спортивной одежды и обуви – 8 место, 5 штук (0,91). Товаров для охоты – 5 место, 10 магазинов (0,16). Для рыбалки – 3 место, 76 магазинов (1,25). Тут нас обгоняет только Астрахань и Рязань.

Но где на это все брать деньги? И вот еще одна бронза, не самая приятная. По количеству офисов микрокредитных организаций на душу населения Владивосток – третий в стране, 87 заведений (1,43).

А в чем же мы уступаем? Как ни странно – по количеству кальянных – 33 место, 29 заведений (0,48). Наверное, потому что забыли посчитать набережные и видовые площадки. Местные поймут и посмеются.

В большинстве рейтингов Владивосток в середняках – ни в первой, ни в последней десятке. Зато там часто появляется соседний Хабаровск. Например, по количеству тех самых парикмахерских, с которых мы и начали, у Хабаровска 8 место, маникюрных салонов – 4 место, торгово-развлекательных центров – 9 место, похоронных бюро – 10 место.

Ну и вишенка на торте, точнее клубничка. По количеству секс-шопов Владивосток на почетном пятом месте – 33 таких заведения, или 0,54 на каждые 10 тысяч населения. Впереди только Барнаул, Челябинск, Иркутск и лидер Краснодар.

Полностью посмотреть все рейтинги и почитать про «Индекс Ильфа и Петрова» можно на сайте Kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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