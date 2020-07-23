2020-07-29T09:45:35+03:00
Общество

Приморские мастера декоративных искусств блеснут гранями творчества

Фестиваль-конкурс проводит Приморский краевой центр народной культуры.
Марина СМОРОДИНА
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Приморские рукодельницы умеют вязать не только носки, но и игрушки. Фото из архива «КП»Приморские рукодельницы умеют вязать не только носки, но и игрушки. Фото из архива «КП»
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У приморских мастеров вновь появилась возможность себя показать и на искусство других посмотреть. Приморский краевой центр народной культуры приглашает к участию в масштабном фестивале-конкурсе декоративно-прикладного искусства «Грани творчества».

Перфоманс на набережной

Кульминацией фестиваля станет творческое состязание, которое планируется провести на верхней площадке амфитеатра Спортивной набережной Владивостока. Место выбрано не случайно, ведь тема конкурса - «Японское море». Праздник народного мастерства назначен на 29-30 августа. Именно в эти дни участникам предстоит показать свое искусство и художественный вкус на глазах у публики. Там же состоится и церемония награждения.

- Конкурсное жюри будет оценивать произведения народного творчества по таким критериям, как соответствие теме конкурса, художественный уровень, техническая сложность работы, оригинальность идеи, - рассказал куратор мероприятия Илья Федоров. - Все участники фестиваля-конкурса будут награждены дипломами участника конкурса «Грани творчества». Победители в каждой номинации получат дипломы победителя в своем виде творчества и памятные призы.

Жители Владивостока и гости столицы Приморья в течение шести часов будут иметь возможность наблюдать за процессом изготовления авторских кукол, художественных вышивок, резьбой по дереву, лепкой из полимерной глины, ткачеством, вязанием и другими видами декоративно-прикладного искусства. Зрелищности мероприятию добавит условие конкурса: участники должны быть одеты в народные или стилизованные костюмы, в соответствии со своим видом творчества. Словом, намечен настоящий перфоманс. Кстати, для зрителей предусмотрены и мастер-классы.

Золотые руки

Мастера будут соперничать в резьбе по дереву, керамике, росписи по дереву, лепке из полимерной глины, валянии войлока, сравнят свои изделия из кожи, меха, кости. Среди номинаций конкурса вышивка в самых разных техниках, вязание, батик, куклы в национальных костюмах и многое другое. Так что событие обещает быть очень зрелищным.

- Этот вид мероприятий проходит свое становление в Приморье. Краевой центр народной культуры активно отправляет местных мастеров участвовать в различных конкурсах по России, но очень важно, чтобы мероприятия такого масштаба проходили и у нас, - прокомментировал Илья Федоров. - Фестиваль организован при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края.

Для того, чтобы стать участником праздника на Спортивной набережной, мастера и рукодельницы должны добиться признания жюри в двух предварительных этапах. Первый уже начался и продлится до 15 августа. Претенденты на участие должны направить заявку на электронный адрес организаторов: il72yo@yandex.ru. К ней обязательно должны быть приложены следующие материалы: цветные фотоизображения 5-7 произведений (изделий) автора, фотопортрет мастера. На втором этапе конкурсная комиссия по фотографиям отберет мастеров очного тура конкурса по каждой из номинаций.

КОНКРЕТНО

КОНКРЕТНО

ИСТОЧНИК KP.RU

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