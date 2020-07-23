Приморская картинная галерея приглашает посмотреть нэцкэ

В понедельник, 20 июля, двери Приморской государственной картинной галереи вновь открылись для посетителей после продолжительного карантина. Первые 10 посетителей получили памятные подарки - каталоги по выставочным проектам. А для детей художник и руководитель галерейной детской студии «Радуга» Юлия Никонович провела бесплатный мастер-класс «Летний пейзаж гуашью».

- Конечно, мы готовились. Изучали опыт коллег, тех, кто открылись чуть раньше, опыт зарубежных коллег, изучали требования Роспотребнадзора. Все это для того, чтобы обезопасить и посетителей, и сотрудников в условиях эпидемии коронавируса, - рассказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко.

Впервые вниманию жителей края представлена выставка старинной японской миниатюрной скульптуры «Нэцкэ. Частная коллекция». Собрание уникально в своем роде. В экспозицию вошли 39 редких брелоков, созданных в Стране восходящего солнца в эпохи Эдо (1603-1868) и Мэйдзи (1868-1912). Первые упоминания об использовании поясных брелоков - нэцкэ относится к XVI веку. Однако подлинным расцветом этого искусства считается вторая половина XVIII - первая половина XIX веков.

- Экспозиция выставки знакомит с наиболее распространёнными сюжетами в искусстве резной миниатюрной скульптуры, с разнообразием техник и материалов, а также со способом ношения нэцкэ - ведь изначально их предназначением было служить брелоком для подвешивания к поясу небольших предметов. Позднее с середины XIX века появляются сувенирные нэцкэ, предназначенные для продажи за границу. На выставке можно увидеть как утилитарные предметы, использовавшиеся долгие годы, так и сувенирные нэцкэ второй половины XIX - начала XX веков, - пояснили в галерее.

Особый раздел выставки составляют эротические нэцкэ, скрытые от глаз посетителей. Просмотр этих экспонатов доступен только зрителям, достигшим 18 лет. Выставка дополнена тактильными копиями экспонатов и информацией на шрифте Брайля для незрячих и слабовидящих посетителей.

ВАЖНО!

Выставка работает в зале-сейфе Приморской государственной картинной галереи по адресу: ул. Алеутская, 12. Экспозиция открыта до 20 сентября. В связи с необходимостью противоэпидемических мер выставку можно посетить по сеансам: 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30. В течение одного сеанса в зале-сейфе может находиться не более пяти человек. Посещение выставки возможно только при наличии средств индивидуальной защиты (медицинская маска). Возрастное ограничение: 12 +.

Выставка также доступна в интерактивном формате. Видеоэкскурсия от куратора проекта Евгении Полудневой размещена на YouTube-канале Приморской государственной картинной галереи. Чтобы посмотреть ее, наведите камеру смартфона на QR-код.

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НА ЗАМЕТКУ

Нэцкэ - это миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства, представляющее собой небольшой резной брелок. Нэцкэ изготавливаются практически из чего угодно. Чаще всего их вырезали и продолжают вырезать из кости - слоновой или моржовой, из клыков хищных зверей, вроде тигра. Делают нэцкэ из рогов оленей и буйволов. А кто победнее - из дерева, оболочек тыкв или дешёвой латуни. Это фигурка, которую чаще всего носили у пояса как брелок: в кимоно нет карманов, поэтому всё, что необходимо иметь при себе, крепилось к поясу и украшалось фигуркой - нэцкэ.