Приморская филармония знакомит жителей края с высоким искусством

Пандемия коронавируса, безусловно, не могла не повлиять на деятельность учреждений культуры региона. Театральные и концертные залы временно опустели. Но Приморская краевая филармония в этих непростых условиях не потеряла свою публику, используя широкие возможности Интернета. А создание новой «сцены» - виртуального концертного зала - открывает широкие возможности для приобщения жителей даже самых отдаленных территорий региона к высокому искусству. Об этом «Комсомолка» побеседовала с директором Приморской краевой филармонии Анной Алеко.

Прямые трансляции

- Анна Николаевна, для филармонии виртуальное пространство - уже не «терра-инкогнита», не так ли?

- Да, у нас накоплен опыт проведения виртуальных концертов. Никто еще и не слышал о коронавирусе, а филармония организовала онлайн-трансляцию из Концертного зала имени Чайковского в Москве. Этот первый опыт 23 апреля 2016 года был посвящен 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Жители края смотрели и слушали концерт с участием симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Потом в рамках фестиваля «Дни классической музыки стран АТР» в Интернете все желающие могли прослушать выступления звезд классической музыки Китая. «Посетили» концерты в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра. За пять лет работы Приморского виртуального концертного зала состоялось более 30 показов концертных программ разных жанров с участием всемирно известных музыкантов.

- Что необычного смогла увидеть и услышать публика в рамках проекта в этом году?

- С помощью всемирной паутины в этом году слушатели приобщились к событиям XXIX Международного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна». На днях состоялся поединок, или, как мы его назвали, CONCENTO между музыкантами «Народники VS Классики». По замыслу - это шуточная музыкальная битва, происходящая между ансамблем русских народных инструментов «Садко» и струнным ансамблем «Вдохновение», к которому присоединился пианист Анатолий Медведев. В Concento приняли участие и солисты: Анна Гамова, Наталья Подпоринова, Илья Астафуров. Действие развернулось вокруг трех «китов», на которых основана вся мировая музыка. В центре противостояния оказались ведущие - музыковед Людмила Кравец и Николай Буров. Подобные Concento между музыкантами, играющими в разных музыкальных жанрах, будут проходить регулярно.

- Планируется ли развивать это направление?

- Приморский край активно участвует в реализации национального проекта «Культура». И, разумеется, филармония активно включилась в этот процесс. Одно из направлений - «Цифровая культура», в рамках которой осуществляется проект «Виртуальный концертный зал». Этот проект особенно актуален в сегодняшней эпидемиологической ситуации. Несомненно, он будет востребован и после окончания пандемии.

Эффект присутствия

- Какие возможности открывает виртуальный концертный зал для жителей Приморья?

- Проект открывает жителям края доступ к лучшим образцам музыкального искусства, независимо от того, в крупном городе живет ценитель музыкального искусства или в далеком поселке. При этом слушатель получает высококачественный музыкальный видео-контент. А это очень важно для привлечения аудитории. Далеко не каждый житель Приморья может позволить себе посетить концерт всемирно известного музыканта, побывать на громкой премьере оперной постановки или симфонического произведения.

- Насколько это востребовано за пределами Владивостока?

- Могу процитировать куратора проекта в городе Арсеньеве Елену Васько: «Мы хотели бы видеть трансляции из Приморской краевой филармонии различных фестивалей, международных конкурсов молодых музыкантов исполнителей». Светлана Алтушина, куратор из МБУ «Центр культуры и искусства «Спутник» города Фокино, говорит: «Мы сами готовы поделиться своим контентом: это местные мероприятия - открытый краевой хореографический фестиваль «Бриз», региональный фестиваль «Песня казака», хоровой фестиваль «Пасхальная радость», городской театральный фестиваль, городской конкурс чтецов».

«Чистый звук»

- Анна Николаевна, планируется ли открытие виртуальных концертных залов в городах и районах?

- Приморская краевая филармония является методическим центром по созданию виртуальных концертных залов (ВКЗ). С нашей помощью были сформированы и направлены семь заявок для участия в конкурсном отборе на создание филиалов ВКЗ в муниципальных учреждениях культуры в 2021-2022 годах. От муниципальных образований были направлены пакеты документов от разных учреждений культуры и искусства в Министерство культуры Российской Федерации.

- Какие территории претендуют на создание таких интернет-площадок?

- В число конкурсантов вошли центры культуры и библиотеки Арсеньева, Лесозаводска, Фокино, Спасска -Дальнего, Уссурийска. В каждом из них планируется открытие виртуальных концертных залов вместимостью от 60 до 680 человек. Дело в том, что на сегодняшний день нигде в крае, кроме нашей филармонии, нет необходимого для трансляций оборудования. И участие в конкурсе открывает возможность воспользоваться поддержкой Минкультуры РФ.

- Что для этого требуется?

- Опираясь на опыт наших коллег из регионов центральной части России, мы разработали проект по техническому оснащению нашего виртуального концертного зала с целью вещания на ключевые площадки нашего региона. Мы хотим, чтобы жители Приморского края получали услугу в самом хорошем качестве, а для этого необходимо оснастить зал филармонии современным оборудованием: режиссерскими пультами, видеокамерами, микрофонами для подзвучки оркестров и солистов, программным обеспечением. Пакет документов на финансирование в 2021 году мы уже подали на бюджетную комиссию.

Детские «контрамарки»

- Для подрастающего поколения предусмотрены программы в виртуальном концертном зале?

- Дети - очень важная публика для нас. Виртуальный зал дает возможность показать не только, что умеем мы, но и также увидеть то, на что способны творческие коллективы Приморского края. Особенно это необходимо детям, ведь им нужно видеть, к чему стремиться. Поэтому, безусловно, специальные программы для юных слушателей появились и в виртуальной афише.

- Дошкольники входят в состав публики Приморской филармонии?

- А как же! Чем раньше ребенок знакомится с музыкой, тем ярче раскрываются его творческие способности. И мы всемерно стремимся этому способствовать. Так, художественный руководитель Приморской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Сергеева и солисты филармонии подготовили для ребят онлайн-трансляцию детской музыкальной программы «Вкусное путешествие». Вместе с артистами Приморской филармонии зрители 15 июля совершили музыкальную экскурсию по странам и континентам.

- К классическим произведениям дети также приобщаются?

- В минувшую пятницу, 17 июля, из Малого зала Приморской филармонии на канале видеохостинга YouTube прошла онлайн-трансляция программы «Детский альбом П.И. Чайковского», посвященная 180-летию со дня рождения великого русского композитора.

Анна Алеко. Фото из личного архива

СПРАВКА «КП»

С 2019-го по 2024 гг. в Приморье реализуется национальный проект «Культура», утвержденный Президентом России Владимиром Путиным. Как уточнила зампред правительства Приморья Елена Бронникова, инициатива направлена на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет проведения капитального ремонта объектов культуры края и оснащения их современным оборудованием. Кроме того, в задачи нацпроекта входит увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив, рост числа обращений к цифровым ресурсам культуры за счет создания виртуальных концертных залов в Приморье.