Виртуальные концертные залы откроются в приморской глубинке

Пока зрительные залы приморских учреждений культуры временно недоступны для публики в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, в крае разворачивается проект «Виртуальный концертный зал». Первопроходцем стала филармония, которая уже представила широкой публике несколько ярких программ. Сейчас музыканты готовят очередную онлайн-трансляцию. В концерте, который будет доступен слушателям даже в самых отдаленных поселках региона, прозвучат мелодии и ритмы разных времен и направлений.

- Солисты Приморской краевой филармонии Елена Брыкина, Наталья Подпоринова, Людмила Якунина, Ирина Кучинская, Анастасия Цыганова, Наталья Брылева исполнят романсы. Музыка в танцевальных ритмах также будет представлена в этом концерте: менуэт и фокстрот, полонез и вальс, мазурка и танго, ритмы джаза и регтайма, - рассказала директор филармонии Анна Алеко. - Мы выйдем в прямом эфире на канале YouTube (страница primfil), Instagram, Facebook и в «Одноклассниках».

Мировые шедевры станут доступней

Филармонии отведена роль методического центра в реализации проекта «Виртуальный концертный зал» (ВКЗ) в Приморском крае. С ее помощью были сформированы и направлены семь заявок в Министерство культуры Российской Федерации для участия в конкурсном отборе на создание филиалов ВКЗ в муниципальных учреждениях культуры в 2021-2022 годах.

- Для реализации этой программы необходимо переоснастить уже существующие залы: установить современное оборудование, чтобы транслировать в высоком качестве выступления музыкантов в прямом эфире и в записи. Отбор заявок для участия в программе будет происходить на конкурсной основе, - пояснила Анна Алеко. - Учтут готовность помещения, наличие в штате выделенных специалистов, планируемое количество проводимых событий в конкретном учреждении культуры.

Музыкальная география

В городском центре народной культуры «Приморье» в Спасске-Дальнем уверены в том, что создание виртуального концертного зала позволит местным народным коллективам выйти на новый уровень.

- В учреждении культуры есть свои коллективы: народный хор русской песни «Родные напевы», украинский народный хор «Чиста криница», хор русской песни «Родники России», ансамбль русской песни «Забава», вокальный ансамбль «Мрия», хореографический ансамбль «Гранд», хореографический ансамбль «Сюрприз», которые могли бы не только «себя показать», но и других посмотреть, - рассказала куратор проекта Светлана Щерба.

Педагоги детской школы искусств №1 имени Сергея Прокофьева во Владивостоке, которая также подала заявку на участие в конкурсе на создание ВКЗ, уверены, что виртуальный концертный зал позволит учащимся и преподавателям расширять их музыкальный кругозор, присутствуя на концертах лучших солистов, творческих коллективов и оркестров, проходящих на ведущих площадках мира.

- Новые технологии позволят учащимся присутствовать на мастер-классах, проводимых лучшими музыкантами и педагогами Центральной музыкальной школы, а также ведущих консерваторий страны, - считает директор школы Сергей Арбуз.

СПРАВКА «КП»

С 2019-го по 2024 годы в Приморье реализуется национальный проект «Культура», утвержденный Президентом России Владимиром Путиным. Как уточнила зампред правительства Приморья Елена Бронникова, в задачи нацпроекта входит увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки творческих инициатив, рост числа обращений к цифровым ресурсам культуры за счет создания виртуальных концертных залов в Приморье.