«Неоткрытые острова» представляет картинная галерея

Приморская государственная картинная галерея приглашает жителей Владивостока и гостей дальневосточной столицы посетить выставку «Неоткрытые острова. Мир Михаила Шапкина», которая открылась 29 июля.

Экспозиция знакомит с 19 живописными произведениями неординарного автора. На выставке представлены различные тематические направления. Несомненно, мало кого оставят равнодушными работы из подводного цикла. Художник перенес на холсты те эмоции, которые он испытал сам при погружении в морские пучины.

- Мастеру всегда было присуще чувство свободы, потребность быть независимым. По этой причине он так и не вступил в ряды Союза художников и остался в «свободном плавании». Тем не менее его работы охотно включали в групповые выставки под флагом Союза художников, и более сотни из них были приобретены коллекционерами, - рассказали в картинной галерее.

Не только подводные миры стали источником вдохновения для художника. В коллекции, доступной для публики, можно увидеть лирико-поэтические пейзажи. Ряд произведений посвящен «вечным темам», связанным с православным самосознанием.

Выставка продлится до 24 августа. Без возрастного ограничения.

ВАЖНО!

Вход в здание галереи по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12 осуществляется по расписанию. Первый сеанс ровно в 11.00. Далее раз в 15 минут. Последний сеанс в 18.15. Рекомендуется использовать бесконтактный способ оплаты с помощью банковской карты, технологий оплаты смартфоном. С полным перечнем правил посещения Приморской государственной картинной галереи в период снятия карантина можно ознакомиться на официальном сайте: primgallery.com.