Спектакль Приморского краевого театра молодежи удостоен престижной награды

Спектакль «Это шторм» краевого театра молодежи удостоен национальной премии «Камертон» имени Анны Политковской. Актеры приглашены на торжественную церемонию вручения награды в Москву, которая состоится 30 августа в День международной солидарности журналистов.

Премьера прошла в виртуальном формате в виде читки на основе прямого репортажа корреспондентов «Новой газеты» из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы.

- В этих условиях между врачами теряется четкая идентификация, они как будто сливаются в одно целое, даже разница в возрасте стирается. Оториноларингологи, терапевты, ревматологи - все становятся инфекционистами. Мы хотим показать работу врачей с коронавирусными больными. Они здесь главные герои, - подчеркнул режиссер Антон Шефатов.

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова отметила, что запись спектакля «Это шторм» была сделана актерами краевого театра молодежи в период эпидемии, когда все приморцы жили в условиях самоизоляции:

- Награду вручают людям, которые, подобно этому музыкальному инструменту, отзываются на самые больные, острые и опасные события в нашей жизни, - уточнила она. - Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в Приморье и во всей стране, артисты не остались в стороне и поставили спектакль, в котором подняли столь значимую для каждого из нас тему.

Напомним, с 2019-го по 2024 годы в Приморье реализуется национальный проект «Культура», который направлен на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет проведения капитального ремонта объектов культуры края и оснащения их современным оборудованием.