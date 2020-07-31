Деликатесы от «Антея» в аэропорту Владивостока стали визитной карточкой края

Икру краба и другие морепродукты для себя, друзей и коллег теперь можно приобрести в фирменном магазине ГК «Антей» прямо в аэропорту Владивостока. Больше не надо тратить время, объезжая рынки и магазины города в поисках свежего продукта и лучших цен, не надо переживать за доставку и упаковку. Теперь у вас есть магазин с огромным выбором и гарантией качества, где прямо перед вылетом помогут определиться с покупкой, красиво упакуют товар и сэкономят вам время. Удобно, даже если вы, что часто бывает, вспомнили, что нужно купить гостинцы и сувениры, в последний момент.

Визитная карточка Приморья

Что обычно везут из Владивостока на запад в качестве подарков или напоминания о проведенном времени в краю у моря? «Птичье молоко», шоколад с солью, фотографии на фоне мостов. Но главное – морепродукты. Причем самые разные, на любой вкус.

Краб продается практически в любом виде. Фото: предоставлено ГК «Антей»

Прямо в аэропорту теперь можно купить всю продукцию компании «Антей»: икра лососевая, пресервы из рыбы различных видов разделки и способов приготовления, соленая, копченая рыбопродукция, весь спектр дальневосточных крабов, а также сушено-вяленая продукция, пресервы из морепродуктов, замороженные креветка, трубач и многое другое.

Собственной продукцией решили не ограничиваться, ассортимент нового магазина расширили товарами ведущих производителей региона. То есть найти здесь можно почти все.

- Нам приятно, если гости приморской столицы будут увозить с собой наборы нашей фирменной продукции. Но в интересах покупателей мы расширяем ассортимент за счет продукции других компаний, в первую очередь местных. Так, чтобы удовлетворить любой вкус, - объяснил Игорь Михнов, вице-президент группы компаний «Антей».

Самые популярные сувениры - краб, гребешок и, конечно, трепанг. Фото: предоставлено ГК «Антей»

Производители подчеркивают, что открытие такого магазина в главном аэропорту Дальнего Востока – это еще и большой шаг в области развития туризма, который дополнит яркие эмоции от посещения Приморского края.

- Мы хотим дать возможность путешественникам попробовать деликатесную продукцию, изготовленную по всем стандартам качества. Возможности группы компаний «Антей» способны раскрыть широкий ассортимент дальневосточных морских деликатесов, которыми славится наш регион, – добавляет Михнов.

Красная рыба на любой вкус. Фото: предоставлено ГК «Антей»

«Холодный» расчет

Новый магазин удобен не только гостям региона, но в первую очередь самим приморцам. Приехали друзья или коллеги из других регионов и спрашивают у вас, где купить домой хороших морепродуктов? Теперь можете уверенно ответить: все возьмем в аэропорту.

А сколько раз, собираясь на запад к родственникам, друзьям или в командировку, приходилось ломать голову, что же взять в качестве презента? Больше не надо беспокоиться, все есть в аэропорту.

Широкий ассортимент. Фото: предоставлено ГК «Антей»

Самое главное, здесь к вашим услугам специальная упаковка продукции с соблюдением соответствующих температурных режимов. К правильной упаковке здесь относятся с особым трепетом. Она устойчива к колебаниям температуры и влаге, сохранит продукцию и сохранится сама, что называется, в товарном виде до самого момента вручения подарка.

Большое внимание уделяется упаковке товара. Фото: предоставлено ГК «Антей»

И главное – она красивая, презентабельная, интересно оформленная, даже когда речь идет о замороженной продукции.

Ну и добавим, что в магазине действуют сезонные скидки, скидки на объем и предварительный заказ прямо в аэропорту для последующей доставки в разные регионы страны.

Попробовать омуля и черную икру

Самый ходовой товар - крабы, икра, креветка и трепанг. То, что наиболее прочно ассоциируется с Приморьем. Но есть здесь и то, что вряд ли можно найти в других магазинах с морепродуктами в Приморском крае. Например, невероятно вкусного омуля.

Непривычный для приморца ассортимент - филе омуля, пелядь, муксун и прочие радости.В морском городе и сувениры соответствующие. Фото: предоставлено ГК «Антей»

Для ГК «Антей» это первый фирменный магазин, и решили так: часть продукции – собственного бренда, ее легко узнать по фирменному логотипу с российским триколором. Поставляется прямо с производства в кратчайшие сроки, что уже гарантия качества.

Другая же часть – тщательно проверенная и отобранная продукция других производителей. В итоге имеем широчайший ассортимент, которому позавидуют многие конкуренты.

В морском городе и сувениры соответствующие. Фото: предоставлено ГК «Антей»

Здесь можно найти биологически активные добавки и диетические продукты по рецептуре дальневосточных ученых из ТИНРО и Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН.

В морском городе и сувениры соответствующие. Фото: предоставлено ГК «Антей»

Еще более неожиданное предложение – пресноводные рыбы из рек и озер Сибири, например, омуль байкальский и сибирский, муксун, или даже осетровая икра. Так что даже если вы заехали в аэропорт просто чтобы кого-то встретить или проводить, не откажите себе в удовольствии, загляните в «Антей» и найдите что-то для себя.

Теперь в аэропорту Владивостока есть где купить морепродукты. Фото: предоставлено ГК «Антей»

Торговый павильон расположен на первом этаже аэровокзального комплекса. Время работы – ежедневно с 6.00 до 20.00.

Справка «КП»

Группа компаний «АНТЕЙ» – это одна из крупнейших российских компаний на Дальнем Востоке РФ по добыче и переработке краба и рыбы. Обладая своим добывающим флотом, компания имеет возможность контролировать качество продукции от вылова до конечного потребителя. Собственный флот компании составляет более 30 промысловых судов. Холдинг добывает 7 видов краба, более 15 видов рыбы, а также занимается выращиванием гребешка, трепанга, устрицы и мидии на о. Русский. Собственное производство и контракты с крупнейшими федеральными сетями обеспечивают стабильный сбыт продукции под собственной торговой маркой.