2020-07-30T12:04:46+03:00
Общество

Во Владивостоке первые дома подключили к природному газе

Вскоре обогревать природным газом начнут также детские сады и школы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Во Владивостоке к первым жилым домам подвели природный газ. В перспективе теплом и горячим водоснабжением с использованием природного газа планируется обеспечить 2,7 тысячи квартир, школу и два детских сада. Нововведение проводится в микрорайоне Изумрудный.

В пресс-службе правительства Приморского края напомнили, что жилой фонд Владивостока пока не газифицирован, передает ТАСС.

«Специалисты АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" осуществили газификацию котельной нового жилого комплекса "Изумрудный" в Советском районе города Владивостока. Газ подан на котельную для обеспечения горячей водой и теплом двух заселенных многоквартирных домов (876 квартир), а также двух построенных домов, в которых в настоящее время ведутся отделочные работы (438 квартир)», - рассказали в пресс-службе «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Газовщики выполнили техническое присоединение котельной к действующему газопроводу высокого давления от газораспределительной станции до ТЭЦ-1, после чего подали природный газ на новый объект малой энергетики.

Отмечается, что в настоящее время котельная потребляет газ только для обеспечения строительства первой очереди. Однако со временем природный газ планируется сделать здесь основным источником энергии.

«Вскоре мы ожидаем, что все жилые объекты и объекты социальной инфраструктуры "Изумрудного" будут построены и обеспечены теплом и горячим водоснабжением благодаря использованию природного газа в качестве основного энергоисточника», - отметил начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии заинтересованных организаций завершить поэтапно завершить газификацию страны к 2024 и 2030 годам. А на прошлой недели полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Министерству энергетики РФ улучшить работу по газификации регионов Дальнего Востока.

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