Коронавирус в Приморье, последние новости на 31 июля 2020: более 1000 заболевших за последние 10 дней

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 30 июля 2020. Всего заболевших жителей с начала эпидемии – 6712. 104 случая зарегистрировано за последние сутки.

Выздоровели всего 5169 человек (+69 за последние сутки). Число летальных исходов увеличилось до 79 – за последние сутки скончались мужчины 45 и 79 лет.

Количество заболевших за последние несколько дней стабилизировалось на отметке 100-110 человек в сутки. Но для Приморья это много. В региональном правительстве отмечают, что тысяча приморцев заболели COVID-19 менее чем за 10 дней.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Режим продлили, что дальше

Как вы помните, режим повышенной готовности в приморье ранее действовал именно по сегодняшнюю дату – по 31 июля включительно. Однако его продлили до 14 августа, и все действовавшие ограничения тоже. Впрочем, запретов осталось не так много. Перечислим их все:

В регионе все еще запрещены массовые мероприятия, правда, за некоторыми исключениями. Например, разрешены экскурсии в зоопарки и пешеходные экскурсии группами до 5 человек, тренировки спортивных команд.

Все еще закрыты театры, кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты, банные комплексы и сауны и некоторые другие места массового посещения граждан.

Запрещены кальяны в ресторанах, барах, кафе и иных заведениях общественного питания.

По-прежнему запрещено работать торговым залам площадью более 800 квадратных метров.

А режим самоизоляции сохраняется для граждан повышенной группы риска.

Сохраняется масочный режим.

Некоторые ночные увеселительные заведения уже опубликовали оповещение для своих клиентов, что открытие переносится. Веселье – это хорошо, но здоровье дороже

Прививка от гриппа позволит избежать осложнений COVID-19

В этом году без того сложная эпидемиологическая обстановка может обостриться из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, которые традиционно приходят в Приморье с наступлением осени. Более того, растет вероятность встретить жителями края смешанные формы инфекции: традиционные штаммы в сочетании с коронавирусом, что может спровоцировать серьезные осложнения протекания болезни. Как сообщили в минздраве, минимизировать риски тяжелой формы COVID-19 поможет сезонная вакцинация.

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом традиционно приходится на начало сентября и продолжается до наступления весны.

«В этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Уже сейчас есть данные, что такое сочетание заболеваний отяжеляет течение COVID. В зону риска попадают даже те группы, которые сейчас считаются достаточно спокойными», – отмечает зампред правительства края Анастасия Худченко.

Предотвратить такой «микс» заболеваний поможет простая сезонная прививка от гриппа. Специалисты профильного ведомства рекомендуют не пренебрегать этим способом защиты от инфекции, поскольку в этом году ожидается циркуляция вирусов гриппа других штаммов, отличных от тех, которые были в предыдущие три года.

Для того, чтобы минимизировать контакты желающих привиться в медучреждениях, минздрав Приморья разрабатывает ряд механизмов. Один из них – вакцинация организованных коллективов на рабочих местах.

«Чтобы не создавать скопление людей в медицинских организациях, мы планируем выезжать сформированными мобильными прививочными бригадами на предприятия по заранее согласованным графикам», – отметила министр.

Кроме того, в крупных городах, таких как Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск, рассматривается возможность вакцинации граждан в местах отдыха с использованием мобильных бригад.

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