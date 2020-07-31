2020-07-31T08:50:48+03:00
Общество

Виталий Наливкин едет «решать проблемы» в Хабаровск

Встречу с «избирателями» народный герой проведет на главной площади города [видео]
Милана СОКОЛ
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На выходных Наливкин посетит ХабаровскНа выходных Наливкин посетит ХабаровскФото: принтскрин видео.
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«Чиновник» из Уссурийска снова в деле. Юмористический проект BARAKudа расширяет географию. Главный герой приморского шоу Виталий Наливкин в этот раз решил покорить Хабаровск. Председатель исполнительного комитета 1 августа будет решать «решать проблемы» местных жителей на главной площади города.

– В субботу, ориентировочно в 12:00 по местному времени Виталий Иванович посетит площадь Ленина, далее прибудет на Комсомольскую площадь, а также прогуляется по набережной Амура. Его целью будет встреча с избирателями, изучение проблем граждан, а также поиск возможного решения наболевших вопросов жителей Хабаровского края, – сообщили об «официальном визите чиновника» его творческие единомышленники.

Виталий Наливкин «с официальным визитом» посетит Хабаровск.Видео: barakuda_usk

Имя «главы исполнительного комитета» Уссурийска Виталия Наливкина, вот уже несколько месяцев на слуху у многих жителей России. Прославиться участнику скетч-шоу, которое существует уже больше года, как ни странно помогли полицейские. Дело в том, что в очередном ролике стражи правопорядка узрели неуважение к органам власти. Блюстители закона поспешили опровергнуть видео, чем еще больше привлекли внимание зрителей. А последовавший через несколько дней арест главного героя роликов и вовсе сделал из него народного любимца. На защиту Наливкина встали журналисты, блогеры-миллионики и даже политические деятели. Пока вымышленный чиновник отбывал 5-дневное наказание за мелкое хулиганство в казенных стенах, аудитория проекта BARAKudа продолжала расти.

Возвращение в кинематограф после всех злоключений, как и полагается, стало триумфальным. Наливкин наконец-то выяснил, почему его любимый Уссурийск затапливает каждый год. Примечательно, что в новом ролике снялся Алексей Пивоваров – звезда российской тележурналистики, создатель канала-миллионника «Редакция». Реакция зрителей не заставила себя долго ждать.

Очередные приключения героя интернет-мемов, судя по всему, мы сможем увидеть после возвращения из Хабаровска. Напомним, в бывшей дальневосточной столице проходят акции протеста после ареста Сергея Фургала. Губернатора Хабаровского края подозревают в тяжких преступлениях, совершенных 15 лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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