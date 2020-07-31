2020-07-31T11:36:27+03:00
Общество

Безопасный путь к знаниям

В преддверии 1 сентября около школ Владивостока обновляют дорожную разметку.
Михаил СМАГИН
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К новому учебному году зебры возле школ будут максимально заметными. Фото: Евгений КулешовК новому учебному году зебры возле школ будут максимально заметными. Фото: Евгений Кулешов
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Глава Владивостока Олег Гуменюк провел ночной контрольный объезд, проверяя ремонт и содержание дорог краевого центра. В ходе поездки он поставил дорожникам задачу обновить дорожную разметку возле городских школ в преддверии нового учебного года.

- Уже через месяц дети должны пойти в школу, и важно уделить пристальное внимание безопасности. Возле образовательных учреждений разметку на переходах необходимо обновить. Прошу взять этот вопрос на особый контроль, - подчеркнул Олег Гуменюк.

Как рассказал руководитель отдела организации дорожного движения муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) Игорь Тарасенко, уже составлен список адресов, где в преддверии начала учебного года будет обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах.

Фото: Евгений Кулешов

Фото: Евгений Кулешов

А сейчас бригады рабочих СГТ продолжают плановую работу по обновлению разметки в разных районах города. В последние дни стоп-линии и зебры обновляли на Порт-Артурской, 46, 47 и 125, Тухачевского, 60, Гамарника, 12а, Добровольского, 15, 25 и 29, Сахалинской, 29 и 58, Нейбута, 30, Приходько, 2 и 15, Воропаева, 9 и ряде других.

Обновление разметки на дорогах с интенсивным движением проводится преимущественно в ночное время, чтобы не мешать транспорту. В работах по нанесению разметки задействовано четыре бригады. С начала года на дорогах Владивостока уже обновлено более 400 километров осевых и прерывистых линий и 8 тысяч квадратных метров зебр. Разметку наносят краской и термопластиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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