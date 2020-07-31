2020-07-31T12:40:49+03:00
Общество

От Миклушевского до Кожемяко: полуразрушенный барак на Острякова во Владивостоке наконец признают аварийным

По приглашению из Инстаграм губернатор и мэр навестили жильцов, которые уже много лет пытаются добиться расселения [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Олег Кожемяко побывал в бараке на ОстряковаОлег Кожемяко побывал в бараке на Острякова
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С 2012 года жители барака по Острякова, 42, во Владивостоке не могут признать дом аварийным. А без этого они не имеют права претендовать на новое жилье от государства или получить временное жилье из маневренного фонда города. Накануне одна из собственниц жилья по этому адресу обратилась в Инстаграм губернатора Приморья Олега Кожемяко с просьбой помочь решить многолетнюю проблему. Глава региона осмотрел барак и рассказал об этом обращении, и об увиденном по адресу в своих соцсетях.

- Для меня эта ситуация понятна. Надо расселять, да и всё, - на этой фразе закончился осмотр дома и квартир по Острякова,42, Олегом Кожемяко.

Из-за расположенной вблизи железной дороги, по словам людей, дом покосился. Крыша здания давно превратилась в дуршлаг и протекает. Сам дом неоднократно горел. В подъездах, где видны осыпающиеся стены, до сих пор сохранились следы копоти. Строению порядка 90 лет.

Жильцы дома пытались признать дом аварийным еще в 2012 году. Тогда территорию, где расположено несколько однотипных бараков посещал экс-губернатор края Владимир Миклушевский, но по какой-то причине признан аварийным был только соседний барак (Острякова, 42а), а жители из 42-го дома продолжили попытки достучаться до городских властей. Как рассказали Кожемяко жительницы дома, они проводили многочисленные экспертизы, которые свидетельствовали о ветхости здания, но дом до сих под по документам пригоден для проживания.

Отметим, что Кожемяко осматривал здание вместе с мэром города Олегом Гуменюком. Тот заверил губернатора, что дом признают аварийным в ближайший месяц-два. Об этом свидетельствует заявление градоначальника на видео из соцсетей Кожемяко. Сам же губернатор намерен на днях собрать совещание с властями города, чтобы определиться, куда и когда переселять жителей барака в самом центре города.

- С главой города заехали осмотреть барак на Острякова, 42. На состояние строения пожаловать жители дома в Директ. В мэрии пообещали признать дом аварийным в ближайшие 2 месяца. В конце недели соберу совещание, чтобы определиться, когда и куда сможем расселить людей, - сообщил Олег Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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