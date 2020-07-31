Коронавирус в Приморье, последние новости на 1 августа 2020: зараженные продолжают умирать, а здоровые – заражаться

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 1 августа 2020. С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 6816 случаев заражения. Лишь за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 104 жителей края. За время пандемии выздоровели 5244 человека, которые ранее получили положительные результаты тестирования на коронавирус. 75 приморцев вылечились только за прошедшие 24 часа. Только вот число летальных исходов тоже увеличивается. От коронавируса за день умерли два человека. В итоге всего смертельных случаев в Приморье – 79.

Инфографика.

По статистике, которую приводит пресс-служба правительства, за последние 10 дней заболели больше 1000 человек. В лидерах по заражению по-прежнему остаются: Владивосток, Артем, Партизанский, Шкотовский и Михайловский районы.

- Справились с инфекцией почти 77% из них – 5244 пациента, – добавила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что необходимо усилить контроль в местах массового скопления людей.

- На ярмарках необходимо обеспечить «социальную дистанцию», должны работать административные комиссии, громкоговорители – оповещать людей о необходимости соблюдения санитарных норм. Нужно раздавать людям маски там, где в этом есть необходимость. Все эти меры – не «вакцина», но мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции, – обозначил губернатор.

Напомним, что режим повышенной готовности в регионе продлили до 14 августа.

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