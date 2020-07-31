2020-07-31T13:13:59+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье, последние новости на 1 августа 2020: зараженные продолжают умирать, а здоровые – заражаться

Коронавирус в Приморье, последние новости на 1 августа 2020: в лидерах по-прежнему остается Владивосток
Кристина ГРИН
Поделиться:
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 1 августа 2020.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 1 августа 2020.Фото: Александр АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 1 августа 2020. С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 6816 случаев заражения. Лишь за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 104 жителей края. За время пандемии выздоровели 5244 человека, которые ранее получили положительные результаты тестирования на коронавирус. 75 приморцев вылечились только за прошедшие 24 часа. Только вот число летальных исходов тоже увеличивается. От коронавируса за день умерли два человека. В итоге всего смертельных случаев в Приморье – 79.

Инфографика.

Инфографика.

По статистике, которую приводит пресс-служба правительства, за последние 10 дней заболели больше 1000 человек. В лидерах по заражению по-прежнему остаются: Владивосток, Артем, Партизанский, Шкотовский и Михайловский районы.

- Справились с инфекцией почти 77% из них – 5244 пациента, – добавила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что необходимо усилить контроль в местах массового скопления людей.

- На ярмарках необходимо обеспечить «социальную дистанцию», должны работать административные комиссии, громкоговорители – оповещать людей о необходимости соблюдения санитарных норм. Нужно раздавать людям маски там, где в этом есть необходимость. Все эти меры – не «вакцина», но мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции, – обозначил губернатор.

Напомним, что режим повышенной готовности в регионе продлили до 14 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Приморье 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За «кормить голубей» во Владивостоке наказали 13 человек
Приморский «лесной десант» улетел тушить Чукотку
Мэрия Владивостока ищет подрядчика на установку 11 остановочных павильонов
Экс-губернатор Приморья Андрей Тарасенко возглавил правительство Якутии
В Приморье сдан в экплуатацию новый мост через реку Артемовка в Шкотовском районе
Прокуратура помогла 50 медикам Находки, заразившимся коронавирусом, получить более 3,4 миллиона рублей
Прививку против гриппа можно будет сделать в Приморье через месяц
Назначен почетный консул Индонезии во Владивостоке
COVID-19 в Приморье: за сутки заболели — 104, а вылечились — 75 человек
Во Владивостоке сняли с маршрута автобус: водителя и предприятие оштрафуют
Как в анекдоте, на перекрестке Владивостока столкнулись «Жигули» и BMW
Тотальная проверка такси началась на дорогах Владивостока
«Киберволонтеры» в Приморье мониторят соцсети в поисках фейков о коронавирусе
Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет во Владивостоке 2 августа: бежать можно, где угодно
10 промысловых судов для добычи и переработки краба начнут строить в Приморье
Коробочка с сюрпризом: двух крошечных лесных котят бросили у въезда в Центр «Тигр»
Житель Приморья зарезал жену за то, что та «убила» его любимую корову
Поиски без вести пропавшей в Приморье 14-летней Альбины завершены