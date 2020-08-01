Экстренное предупреждение МЧС - к Приморью приближается мощный циклон с грозовыми ливнями

Последний месяц лета для Приморья может стать настоящим стихийным бедствием. Именно на август приходится большая часть тайфунов, но пока он начинается с циклона. Притом, с довольно серьезного. 1 августа МЧС разослало жителям региона экстренное предупреждение. В письме сказано, что, по данным Приморского УГМС, в южной половине края ночью и днем 3 августа ожидаются ливневые дожди локального характера 20-45 миллиметров за 12 часов, грозы. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать все требования безопасности и, в случае чего, звонит 101 и 112.

Вместе с тем тревожный прогноз озвучил и народный синоптик. Он также насторожил, заявив, что в Приморье сохраняется угроза тайфуна.

- Наиболее интенсивные осадки ожидается на юге края, юго-востоке и на востоке края. При прохождении фронта местами возможны ливни и грозы. Особенно это касается континентальных районов. Температура воздуха немного понизится, но духота останется. В среднем и ночью и днем температура ожидается от +17 до +27 градусов, - сообщается на сайте Маглипогода. - Местами ожидается усиление ветра. Перед циклоном ожидается временное усиление юго-восточного ветра в основном в прибрежных районах. А после прохождения волнового циклона и фронта произойдет смена направления и ветер стихнет.

После прохождения тропического ливня в Приморье снова вернется духота. Но и кратковременные осадки покидать регион не спешат.

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