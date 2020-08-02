В Охотском море у острова Итуруп спасли семерых рыбаков

Серьезная поисково-спасательная операция развернулась в выходные в Сахалинской области. В беде оказались сразу семь рыбаков, которых начало уносить в открытое море, когда на маломерном судне отказал мотор. На помощь экипажу поспешили специалисты МЧС.

Сообщение от терпящих бедствие рыбаков поступило в центр обработки вызовов «Системы-112» поздним вечером, 1 августа. К счастью, у экипажа были с собой средства связи, что помогло обратиться за профессиональной помощью. К тому моменту кунгас находился в Охотском море примерно в 4 километрах от берега, к северу от села Рейдово в Курильском районе. В 00:38 на помощь к людям выдвинулись сотрудники местного подразделения Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова и инспекторского участка ГИМС.

Обнаружить сломанное судно удалось почти спустя 3 часа поисков недалеко от острова Итуруп, который входит в Южную группу Большой гряды Курильских островов. Кунгас отнесло в бухту Парусную в залив Простор, это в 30 километрах к северу от первоначальной точки локации – села Рейдово. По словам специалистов, время поисков существенно сократилось благодаря тому, что на борту были средства связи и исправная световая сигнализация. Также спасатели отметили, что экипаж в целом серьезно подошел к собственной безопасности, все рыбаки были в спасательных жилетах.

Экипаж ответственно отнесся к мерам безопасности. Фото: 65.mchs.gov.ru

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, 2 августа в 06:30 лодку отбуксировали обратно в село Рейдово. К счастью, никому из семерых спасенных рыбаков не понадобилась помощь медиков.