2020-08-02T09:11:35+03:00
Происшествия

В Охотском море у острова Итуруп спасли семерых рыбаков

Кунгас со сломанным мотором начало уносить в океан [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Экипажу кунгаса понадобилась профессиональная помощь спасателей. Фото: 65.mchs.gov.ruЭкипажу кунгаса понадобилась профессиональная помощь спасателей. Фото: 65.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

Серьезная поисково-спасательная операция развернулась в выходные в Сахалинской области. В беде оказались сразу семь рыбаков, которых начало уносить в открытое море, когда на маломерном судне отказал мотор. На помощь экипажу поспешили специалисты МЧС.

Сообщение от терпящих бедствие рыбаков поступило в центр обработки вызовов «Системы-112» поздним вечером, 1 августа. К счастью, у экипажа были с собой средства связи, что помогло обратиться за профессиональной помощью. К тому моменту кунгас находился в Охотском море примерно в 4 километрах от берега, к северу от села Рейдово в Курильском районе. В 00:38 на помощь к людям выдвинулись сотрудники местного подразделения Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова и инспекторского участка ГИМС.

Обнаружить сломанное судно удалось почти спустя 3 часа поисков недалеко от острова Итуруп, который входит в Южную группу Большой гряды Курильских островов. Кунгас отнесло в бухту Парусную в залив Простор, это в 30 километрах к северу от первоначальной точки локации – села Рейдово. По словам специалистов, время поисков существенно сократилось благодаря тому, что на борту были средства связи и исправная световая сигнализация. Также спасатели отметили, что экипаж в целом серьезно подошел к собственной безопасности, все рыбаки были в спасательных жилетах.

Экипаж ответственно отнесся к мерам безопасности. Фото: 65.mchs.gov.ru

Экипаж ответственно отнесся к мерам безопасности. Фото: 65.mchs.gov.ru

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, 2 августа в 06:30 лодку отбуксировали обратно в село Рейдово. К счастью, никому из семерых спасенных рыбаков не понадобилась помощь медиков.

На буксире лодку доставили на берег. Фото: 65.mchs.gov.ru

На буксире лодку доставили на берег. Фото: 65.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Уже больше 7000, в Приморье продолжает расти число больных коронавирусом
Во Владивостоке водитель Pajero «насадил» авто на леера
Новые смерти: в Приморье коронавирусная инфекция унесла жизни 84 человек
Автомобилистов Владивостока предупреждают об опасности на популярной дороге
На центральной площади Владивостока известного певца закидали помидорами
Это только начало: синоптики уточнили, когда ждать удара стихии
Улов рекордных размеров – во Владивосток доставили почти 200-килограммового голубого тунца
С 1 августа изменились правила прилета в аэропорт Владивостока
За многотысячный долг приставы арестовали двухэтажный коттедж жителя Находки
Новая смерть от коронавируса – 82 зараженных человека умерли в Приморье
Пожар на крупном мясном заводе в Приморье: сгорели сотни квадратных метров
Сотня заболевших и новая смерть: обнародована свежая статистика заболеваемости коронавирусом в Приморье
Как и говорил Кубай: в первый день августа в Приморье ливни, грозы и +34