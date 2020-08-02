2020-08-02T13:52:17+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье, последние новости на 3 августа 2020: край попал в ТОП-30 регионов России по количеству больных

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 3 августа 2020. Край перешагнул планку в 7000, болезнь продолжает убивать. Прилететь в регион стало сложнее
Милана СОКОЛ
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Число больных коронавирусом в Приморье по-прежнему растетЧисло больных коронавирусом в Приморье по-прежнему растетФото: Милана СОКОЛ
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Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 3 августа 2020 года. Ситуация с заболеваемостью в крае по-прежнему тревожная. Специалисты отмечают высокий темп распространения COVID-19, подкрепляя свои слова оперативными данными. Всего за сутки опасный диагноз подтвердился у 101 приморца. Таким образом край перешагнул очередную психологическую отметку в 7000. С начала пандемии зарегистрировано уже 7019 случаев. По количеству больных Приморье попало на 28 строчку рейтинга российских регионов.

До конца неизученная инфекция унесла жизни еще двоих человек. Всего в Приморье не смогли справиться с заболеванием 84 местных жителя.

Число выздоровевших в крае пополнили еще 64 человека. С момента пандемии вылечиться смогли 5388 человек.

Статистика по заболеваемости в Приморье. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика по заболеваемости в Приморье. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Как отмечают специалисты, темп прироста заболевания в крае еще достаточно высокий – 1,5%. Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, который продлен до середины августа. За соблюдением санитарных требований наблюдают административные комиссии. Социальная дистанция и маски по-прежнему обязательны. Кроме того с 1 августа изменились правила прилета в Приморье.

– Иностранные граждане теперь должны прибывать со справками, подтверждающими лабораторное обследование на COVID и отсутствие заболевания, не позднее чем за три дня. Что касается граждан Российской Федерации, то по прибытию в течение трех дней они должны пройти обследование ПЦР-диагностикой на наличие коронавируса или его отсутствие. Постановление не распространяется на иностранных граждан, которые прибывают на работу. На эту категорию остается требование по пребыванию на 14-дневном карантине, – отметила глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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