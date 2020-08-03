2020-08-03T08:47:15+03:00
Происшествия

На Сахалине междугородний автобус с пассажирами перевернулся в кювет

На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. В салоне находились несколько десятков человек [фото]
Милана СОКОЛ
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Автобус занесло на мокрой трассе. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Сахалинской областиАвтобус занесло на мокрой трассе. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Сахалинской области
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Авария с участием междугороднего автобуса произошла днем 3 августа на трассе НевельскШахтерск на Сахалине. В момент происшествия в салоне находилось около 30 пассажиров, по предварительным данным, никто из них серьезно не пострадал.

Автобус с людьми ехал из Углегорска в Южно-Сахалинск. На суглинистом участке трассы Higer начало заносить. Стоит отметить, что на острове сегодня идет сильный дождь, поэтому дорога оказалась довольно скользкой.

– По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автобус с дюдьми перевернулся в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Сахалинской области

Автобус с дюдьми перевернулся в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Сахалинской области

Во время опрокидывания автобуса незначительно пострадала одна пассажирка, всего в салоне находилось 26 человек. Женщина обратилась за медицинской помощью. Но к счастью, полученные травмы оказались несерьезными и пострадавшей не понадобилась госпитализация. За пассажирами рейса уже приехал запасной транспорт. На месте ЧП сейчас работают представители экстренных служб, чтобы вернуть автобус в привычное положение, понадобится помощь тяжелой техники.

В причинах аварии сейчас разбирается полиция. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Сахалинской области

В причинах аварии сейчас разбирается полиция. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Сахалинской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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