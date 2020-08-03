Самое инстаграмное поле подсолнухов в Приморье: как добраться и что с собой взять

В социальных сетях приморцев появился новый летний тренд: фотография в после среди подсолнухов. Оказывается, для того, чтобы попасть в летнюю природную фотостудию, необходимо проехать несколько километров от Уссурийска. Рассказываем, как добраться до поля подсолнухов в Приморском крае.

Для эффектных снимков подойдет даже вечернее время. Фото: kuzinatra__/instagram

Само поле расположено под селом Покровка Октябрьского района. Не доезжая до самого населенного пункта несложно будет заметить ярко-желтое поле. Именно к этому месту в последнее время приморцы стали часто совершать паломничества, вооружившись фотоаппаратом.

Яркие фотоснимки на фоне желтых лепестков - тренд приморского лета. Фото: alelusea/instagram

Для того, чтобы добраться до подсолнухового поля, необходимо сначала добраться до Уссурийска. Затем нужно выехать из города в сторону Новоникольска, проехать село и затем повернуть в сторону Покровки. Буквально через несколько километров вашему взору откроются поля подсолнечника.

Добраться до поля подсолнухов не так уж и сложно, оно расположено под Покровкой. Фото: marizotovaa/instagram

Рекомендуем выбираться к полю при ясной погоде, особенно эффектными выглядят фотографии в поле на фоне заката. Впрочем, вы и сами можете поэкспериментировать с погодными условиями и временем суток для удачной фотосессии. Не забудьте взять с собой стремянку или табуретку, чтобы в кадре вы были на уровне самих цветов, ведь полсолнечник уже достаточно высок.

Ярко-желтое поле подсолнухов - отличное место для летней фотосессии. Фото: raviolya/instagram

Кстати, поле подсолнухов - далеко не единственное место в Приморском крае, где можно сделать замечательные фотоснимки. Редакция "Комсомольской правды" рассказывает о самых красивых местах для фотосессий в Приморском крае с доступным мобильным интернетом. Отправляясь в путешествие по этим локациям, вы можете быть уверенны, фотографии получатся отменными, и вы сразу же сможете поделиться ими в ваших социальных сетях.