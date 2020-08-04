2020-08-04T05:10:49+03:00
Происшествия

У жителя Владивостока угнали машину на эвакуаторе и сдали ее на металлолом

Авто нашли в этот же день, но уже в разобранном состоянии
Милана СОКОЛ
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Тюнинговый Civic успели разобрать на запчасти. Фото: предоставлено героем публикации.Тюнинговый Civic успели разобрать на запчасти. Фото: предоставлено героем публикации.
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Человеческая наглость не знает предела и история жителя Владивостока это подтверждает. У Максима прямо из-под дома похитили автомобиль. При этом действовали не в тихушку, а у всех на виду. Во двор на Калинина подъехал эвакуатор, погрузил довольно приметный Civic и увез в неизвестном направлении. Пока владелец бегал по инстанциям и искал концы, машину попросту разобрали по запчастям в ближайшем пункте приема металлолома.

Молодой житель Первомайского района Владивостока купил Ноnda Civic Ferio несколько лет назад. Машина 1993 года производства была не на ходу и парень планировал ее постепенно восстановить. После чего собирался переоформить на себя, как и полагается. Однако устранить неполадки быстро не удалось. Седан мертвым грузом осел во дворе многоэтажки, именно это и привлекло внимание ушлых любителей легкой наживы.

– Вернулся домой, а моей машины нет. Начал звонить в администрацию города и ГИБДД, ответили, что не забирали. Авто стоит на учете, но числится на бывшем владельце. У меня есть все документы на машину, договор купли-продажи и доверенность с подписью бывшего хозяина. Но в полиции сказали, что необходимо их заверить нотариально, поэтому с первого раза заявление об угоне не приняли. Вернулся домой и начал обзванивать инстанции, в итоге скоро приехал наряд, а уже часа через 3 мой Civic нашли, – рассказал Максим.

Машину обнаружили в пункте приема металлолома. Но к сожалению, драгоценное время было потеряно и Honda как раз успели разобрать на запчасти.

– Как мне сказали в полиции, тех, кто угнал машину уже нашли. В пункте приема металлолома заверили, что заплатили за авто 5000. Но мне в это мало верится, явно же металла больше, да и распродать ее по запчастям можно в 10 раз выгоднее, – посетовал пострадавший.

Теперь во всех подробностях столь беспринципного поступка предстоит разобраться полиции. «Комсомолка» уже обратилась за комментариями к официальным представителям МВД во Владивостоке. Напомним, похожая история произошла недавно на БАМе. Однако там ушлые дельцы распилили на металл и вывезли с помощью эвакуатора чужие гаражи. Полиция сейчас занимается расследование происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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