Всплывают страшные подробности: приморец, угрожавший убийством младенцу, уже попадал в поле зрения полиции

Многодетный молодой отец в Приморье подверг опасности жизнь своего маленького сына – с 7-месячной крохой на руках он забрался на огороженную территорию газгольдера в поселке Липовцы, угрожая взорвать баллоны с газом. Дебошира удалось утихомирить полицейским. Поведение главы многодетного семейства можно было бы списать на состояние алкогольного опьянения или излишнюю вспыльчивость, но, как оказалось, он и раньше угрожал собственному чаду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794011" frameborder="0"></iframe> Полицейские отговорили приморца от роковой ошибки.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В июне нерадивый папаша уже терроризировал мать ребенка, хватая малыша и также выкрикивая угрозы. Тогда происшествие зафиксировали в полиции, но почему-то на профилактический учет семью так и не поставили. При том, что у мужчины не самая идеальная репутация и, ко всему прочему, имеется судимость.

Мужчина уже не в первый раз попадает в поле зрения полицейских. Фото: пресс-служба ОМВД России «Октябрьский»

– В связи с несвоевременным изъятием ребенка из семьи и отсутствии сообщения о противоправных действиях в отношении ребенка в адрес начальника местного отдела Министерства внутренних дел и главы администрации Октябрьского района внесены представления об устранении нарушений закона, – прокомментировала официальный представитель краевой прокуратуры.

23-летний дебошир проживает в Липовцах со своей сожительницей. Помимо общего сына в семье еще трое ребятишек разного возраста. Самого младшенького после ЧП направили для обследования в районную больницу, остальных для безопасности поместили в Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Несмотря на имеющуюся у мужчины судимость и поступавшие в адрес маленького сына угрозы, семья на профилактическом учете не состояла. Проверкой случившегося сейчас занимается МВД, уже возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Также дело взято на особый контроль краевой прокуратурой и детским омбудсменом Ольгой Романовой.

– По моему глубокому убеждению, случай в Липовцах – это урок. Абсолютно реальный пример того, что может произойти с ребенком и с детьми, когда взаимодействие участников системы профилактики правонарушений дает сбой, – отметила Ольга Романова.

По словам специалиста, в ситуации, когда угроза жизни и здоровью ребенка исходит от его родителей, важно, чтобы все субъекты системы профилактики работали надлежащим образом, в полном взаимодействии друг с другом. Ведь речь идет о здоровье и жизни беззащитных детей.

Молодой отец покушался на жизнь собственного ребенка. Фото: пресс-служба ОМВД России «Октябрьский»

– Сейчас ситуация находится под контролем прокуратуры Октябрьского района. Наша общая задача – извлечь уроки и сделать все, чтобы не допускать подобного в будущем, – подытожила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае.

Дальнейшая судьба детей решится после масштабной проверки. «КП» продолжает следить за развитием событий.

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