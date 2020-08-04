Бизнесмены, партийцы и водитель автобуса: кто хочет стать депутатом Заксобрания Приморья

13 сентября 2020 года в Приморском крае пройдут довыборы в Законодательное собрание по одномандатному избирательному округу №9, в который входит часть Первореченского и Советского районов Владивостока. В борьбу за кресло уже вступили восемь человек, однако кто бы ни победил, через год придется складывать полномочия. Зачем возникла необходимость в проведении голосования по одному округу и кто претендует на должность депутата – выясняла «Комсомолка».

Напомним, в конце января 2020 года в Законодательном собрании Приморского края стало на одного депутата меньше. Евгений Костюков, будучи в федеральном розыске, пожелал сдать свой мандат народного избранника, подав, естественно заочно, соответствующее заявление. Проблемы с законом у народного избранника появились еще в марте 2019 года, когда в офисе учрежденной им компании ООО «НПЦ «Современные климатические системы»» прошли обыски. Спустя уже полгода Евгений и вовсе залег на дно, пропал из медийного поля и перестал посещать Законодательное собрание. 29 января 2020 года на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Приморья депутаты официально лишили Костюкова полномочий. За вакантное депутатское кресло, ранее занимаемое Костюковым, и будут бороться четверо кандидатов 13 сентября 2020 года. Кстати, народный избранник успеет проработать в этом статусе всего лишь год, так как в сентябре 2021 года в Приморье пройдут полноценные выборы в Заксобрание, на которых жители края определят депутатов седьмого созыва.

Все равны, как на подбор?

Последний день для приема документов на регистрацию был 3 августа. Судя по данным сайта крайизбиркома, документы сдали восемь человек. Теперь у комиссии есть 10 дней, чтобы проверить все документы, включая подписи избирателей, и зарегистрировать или не зарегистрировать их в качестве кандидатов. То есть список кандидатов мы узнаем только 13 августа.

На сегодня список соискателей такой:

Шинкаренко Максим Александрович, 1986 год рождения, КПРФ

Шуматов Валентин Борисович, 1955 год рождения, «Единая Россия»

Николенко Андрей Георгиевич, 1976 год рождения, ЛДПР

Табаченко Илья Владимирович, 1980 год рождения, «Российская партия пенсионеров за справедливость»

Ананьев Максим Сергеевич, 1983 год рождения, «Справедливая Россия»

Батанов Кирилл Олегович, 1982 год рождения, самовыдвижение

Веселов Олег Иванович, 1963 год рождения, самовыдвижение

Парфенов Павел Геннадьевич, 1979 год рождения, самовыдвижение

К сегодняшнему дню на сайте крайизбиркома появились сведения только о четырех кандидатах из восьми. Давайте посмотрим, кто есть кто и что указал в декларации.

Максим Шинкаренко. Фото: vlkprf.ru

Максим Шинкаренко родился в 1986 году. Окончил Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) в 2007 году. В 2019 году получал зарплату в Заксобрании и правительстве Приморского края, а также имел доход от предпринимательской деятельности. Общая сумма дохода за год: 612 726,8 рублей. На его четырех счетах лежит чуть больше миллиона рублей: 1 097 960 рублей. В собственности квартира площадью 42,5 квадратов в Приморском крае. Имеется у претендента на мандат два автомобиля в собственности: это Mitsubishi Outlander PHEVIT и Nissan Leaf, оба 2014 года выпуска.

Кирилл Батанов. Фото: rostvl.ru

Кирилл Батанов родился в 1982 году, окончил Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) в 2006 году. В прошлом году за работу в городской администрации Владивостока и в приморском региональном отделении «Партии Роста» получил 640 002 рубля. На счетах самовыдвиженца 222 844 рубля, а в собственности две квартиры в Приморье площадью 45 квадратных метров (доля в праве ¼).

Олег Веселов родился в 1963 году. Окончил Дальневосточный политехнический институт им. В.В.Куйбышева в 1985 году. Сейчас он занимается предпринимательством, согласно декларации, в 2019 году он заработал 2 400 000 рублей. В его собственности значится земельный участок площадью 0,15 гектар, 4 квартиры (33,3, 33,4, 70,5, и 135,8 квадратных метров), одна комната в 4-х комнатной квартире площадью 11,7 квадратных метра, а также гараж на 16,7 квадратных метра. Вся недвижимость расположена в Приморье. Записано на предпринимателя также 4 автомобиля: Toyota Crown 1993 года выпуска, Nissan Safari 1990 года выпуска и два Caddilac Escalade, 2007 и 2015 года выпуска. Кроме того есть в собственности Олега Веселова есть две яхты: Carver 1992 года и катер Astondoa 43 fly 2007 года. На счетах индивидуального предпринимателя значится 12 799 рублей.

Павел Парфенов не похож на своих конкурентов. Родился он в 1979 году, но сведений о высшем или специальном образовании, равно как и информации о доходах за прошлый год, у него попросту нет. Сейчас мужчина работает водителем автобуса во ВПОПАТ №1. В прошлом у него была судимость за умышленное уничтожение или повреждение имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ), которую Павел погасил в 2007 году. Самовыдвиженец задекларировал только Toyota Chaser 1986 года и Mazda Bongo Branwy 1991 года. Суммарно на двух его счетах на момент регистрации в качестве кандидата лежат 175 рублей и 75 копеек.

Валентин Шуматов. Фото: Приморская газета

Актуальных сведений о Валентине Шуматове на сайте крайизбиркома пока нет, но из прошлогодней декларации ректора Тихоокеанского государственного медицинского университета мы знаем, что его доход за 2018 год составил 4 987 580 рублей. Собственности нет, но в пользовании жилой дом площадью 234,2 квадрата. Шуматов - врач высшей квалификационной категории по специальностям «организация здравоохранения» и «анестезиология и реаниматология». Окончил лечебный факультет в 1981 году.

Андрей Николенко много раз участвовал в различных избирательных кампаниях в Приморье, как от ЛДПР, так и самовыдвиженцем. Последняя крупная - выборы в Думу Надеждинского района, но избраться не получилось. Из открытых источников известно, что он предприниматель, возглавлял ООО «Восток-Гермес», ООО «Владивостокская судоремонтная компания «РемПорт», является заместителем генерального директора ООО «Научное производственное предприятие «Аквакультура Приморья». Окончил ДВФУ в 2011 году.

Максим Ананьев тоже опытный кандидат, участвовал в выборах в Законодательное собрание региона в 2016 году, правда, по другому округу, пробовал силы на выборах в думу Владивостока в 2017 году. Пока безуспешно. Окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса в 2006 году. На прошлых выборах в краевой парламент указывал свой статус как временно неработающий.

Илья Табаченко. Фото: PrimaMedia

Сведения об Илье Табаченко пока тоже официально не опубликованы, хотя в Приморье он известен как активист, культуролог, редактор информационных порталов о жизни Владивостока.

Мы пополним наш список, как только данные о кандидатах будут опубликованы.

Мнение эксперта

- Фактически эти выборы какой-либо пользы самим кандидатам не принесут, так как уже через год нас ждут новые выборы в Законодательное собрание Приморского края. Сейчас же политические силы имеют возможность потренироваться в рамках подготовки к следующему году, наработать собственную электоральную базу. Учитывая отсутствие внимания со стороны политических элит к этим выборам, могут быть и некоторые сюрпризы при подведении итогов голосования. Округ никто не будет забрасывать деньгами, и использовать те или иные политические технологии. Финансово это попросту невыгодно. Сейчас нужно дождаться итогов регистрации, когда избирательная комиссия даст оценку качеству подготовленных документов и проверит все подписи, поданные кандидатами, - говорит политолог Павел Наливайко.

Шансы на победу

По мнению политолога Павла Наливайко, основная борьба в этой политической гонке может развернуться между Максимом Шинкаренко и Кириллом Батановым.

- Шинкаренко еще в 2016 году немного проиграл кандидату от «Единой России» господину Костюкову. У него достаточная наработанная электоральная база в своем округе, чтобы даже без каких-либо финансовых вливаний победить на выборах – он достаточно долго работает в этом округе и имеет поддержку у населения. Но интерес вызывает также господин Батанов. «Партия Роста» традиционно привлекает к своему движению большое внимание, правда пока на конечный результат выборов это не сильно влияет, - отмечает Павел Наливайко.