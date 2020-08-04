Закиданный помидорами на площади Владивостока певец задумался об овощном бизнесе

«Помидоры Калугинские» вполне могли бы продаваться на всех прилавках Приморья, если бы известный в крае исполнитель подался в овощной бизнес. Артист более, чем достойно повел себя после скандала на центральной площади Владивостока, когда его в прямом смысле закидали помидорами. Дмитрий Калугин профессионально продолжил выступление, не стал ругаться и после него. А лишь пожелал своим обидчикам проявлять уважение. А спустя несколько дней исполнитель и вовсе обернул ситуацию в шутку, создав креативный пост про овощи не для метания, а для здорового питания.

– В связи с «помидорным» хаи пом, с моим участием, который случился практически во всех приморских СМИ, мы запускаем в производство «Помидоры Калугинские». Конечно, я сам не буду выращивать помидоры, но лично буду следить за качеством продукции. Для меня, как жителя Приморья, очень важно помогать реализовывать продукцию именно наших, приморских производителей. Пока овощи будут продаваться на территории Приморского края, но в следующем году мы планируем выход на российский рынок, – в юмористической форме поделился на своей личной страничке в сети артист.

Дмитрий все обернул в шутку. Фото: с личной странички исполнителя facebook.com/dkkalugin

Подписчикам певца шутка явно понравилась. «Молодец, правильный ответ» – комментируют пользователи.

Напомним, неприятная ситуация с исполнителем случилась в выходные, когда на центральной площади города проходил фестиваль «Приморский урожай». Во время исполнения одной из песен в артиста полетели помидоры. Вполне вероятно, что Дмитрий Калугин попросту попал под горячую руку кого-то из участников несанкционированного митинга, который проходил параллельно с концертной программой.Подписчикам певца шутка явно понравилась. «Молодец, правильный ответ» – комментируют пользователи.

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