В Приморском крае разрешили открыться всем магазинам, но есть ограничения

Правительство Приморского края разрешило возобновить деятельность всех непродовольственных магазинов вне зависимости от их площади или наличия отдельного входа. Однако некоторые ограничения все же остались. В условиях пандемии власти ограничили количество посетителей из расчета один человек на четыре квадратных метра.

– С сегодняшнего дня сняты ограничения и торговые точки могут возобновить работу. Предварительно они в обязательном порядке должны уведомить минпромторг Приморского края для проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, – отметил глава края Олег Кожемяко.

Напомним, режим повышенной готовности в Приморье введен еще в марте. Из-за нестабильной эпидобставновки его пришлось продлить до середины августа. Темп прироста больных в крае по-прежнему остается высоким – 1,4%. За сутки в среднем выявляется около 100 новых случаев COVID-19. Поэтому ношение масок и соблюдение социальной дистанции остается обязательным требованием.

Губернатор Приморья еще раз заострил внимание глав муниципалитетов, особенно тех, где зафиксированы новые вспышки инфекции, что заболевание распространяется по всему краю. Отметив при этом необходимость соблюдения всех требований Роспотребнадзора.

– По всем выявленным случаям незамедлительно выявляйте круг общения заболевшего, обрабатывайте подъезды, усильте тестирование, особенно на крупных предприятиях, подключайте мобильный мониторинг больных. И, безусловно, необходима усиленная работа административных комиссий, особенно, когда сняты ограничения на работу торговых объектов, – отметил Олег Кожемяко.

ПО ТЕМЕ

Режим повышенной готовности в Приморье продлили до 14 августа

Соответствующее решение подписал губернатор региона (подробнее...)

Ровно 100: новые инфицированные COVID-19 в Приморье за сутки

В крае продолжают лечение около 1500 пациентов с коронавирусом (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14