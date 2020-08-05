«Готовьтесь к настоящему наводнению»: народный синоптик спрогнозировал удар стихии по Приморью

Основатель сайта «Маглипогода» Руслан Юрковский, который часто одним из первых предсказывает сильные дожди, спрогнозировал очередной удар стихии по Приморью. По словам народного синоптика, на край обрушится колоссальное количество осадков, которые местами могут превысить 300 миллиметров за 12 часов. На своей официальной страничке в сети, Руслан рассказал, какие районы пострадают больше всего.

Создатель «Маглипогода» считает, что погоду в Приморье сегодня определяют отголоски полярного фронта. Именно благодаря ему накануне во многих районах края прошли дожди. В среду фронт движется по побережью ближе к восточным районам, поэтому здесь уже сегодня возможны дожди и грозы.

– Лесозаводск – Дальнереченск – Лучегорск примерно через три – четыре часа возможны кратковременные дожди, местами ливни и грозы, – сообщает подписчикам синоптик.

Народный синоптик уверен, что ухудшение погоды в крае, которое передают на 6-7 августа, ожидается из-за соединения полярного фронта с надвигающимся тайфунов «Хагупит». Именно поэтому удар будет действительно мощным.

– Больше всего пострадают Хасанский, Дальнегорский, Лазовский и Ольгинский районы – юго-восток от Находки. Зацепит сначала Хасанский район, потом Находку, Преображение, Валентин, Ольгу. Чуть заденет юг Сахалина и возьмет курс на Хоккайдо, – поделился Юрковский.

По его мнению, жителям перечисленных районов нужно готовиться к наводнению. Синоптик настоятельно рекомендует покинуть побережье, в этом вопросе с Русланом солидарны все официальные инстанции. Напомним, в крае объявлено штормовое предупреждение, все службы приведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов и по возможности остаться дома на время разгула стихии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794456" frameborder="0"></iframe> Прогноз приморского народного синоптика.Видео: maglipogoda

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