Красота изумрудного цвета: заброшенный угольный карьер в Приморье превратился в популярный туристический маршрут

Вода изумрудного цвета, насыщенная зелень вокруг на контрасте с угольными берегами – зрелище конечно впечатляющее. Особенно, когда видишь красивые фото в социальных сетях. Сразу возникает вопрос, неужели это у нас, в Приморье? И опубликованные в интернете кадры, тут же разлетаются по сети, все больше подогревая интерес общественности. Именно так произошло и с заброшенным угольным карьером в поселке Таежный в Надеждинском районе. Всего за пару недель богом забытое место превратилось в популярный туристический маршрут. Но не спешите собирать палатки, сначала взвесьте все «за» и «против».

Снимки получаются эффектнымиФото: Милана СОКОЛ

Когда прекратились работы на угольном разрезе не припомнят даже местные, но судя по разговорам, довольно давно. Карьер долгое время пустовал. Два года назад здесь проходила масштабная вечеринка клифф-дайверов, именно они построили деревянные площадки для прыжков с угольных насыпей в воду. Но в основном же на карьере отдыхают дачники, чьи товарищества расположены неподалеку. По крайней мере так было до недавнего времени. И чаще всего местные жители добираются пешком или на мопедах.Так как дорога до разреза не для слабонервных, особенно после дождя, но обо всем по порядку.

Смельчаки прыгают в воду с деревянных настиловФото: Милана СОКОЛ

Живописное местечко расположено за поселками Кипарисово и Таежный. От Вольно-Надеждинска до «Таежки» около 20 километров, а от Владивостока почти 60. Найти можно по навигатору, маршрут уже проложен в 2 Gis. Путь не ближний, поэтому советуем запастись терпением и как минимум водой. Как только заканчивается асфальт за населенными пунктами, начинается гравийка, по ней ехать около трех километров до леса. А дальше автомобилистов ждет настоящее испытание, не берем в учет тех, у кого высокие джипы или кроссоверы. Поэтому многие оставляют свои авто рядом с воинской частью, въезжая при этом под «кирпич».

Многие оставляют авто и идут пешкомФото: Милана СОКОЛ

К слову, идти до карьера от части приходится по грязи. При среднем темпе путь занимает 40 минут. Особо отчаянные водители конечно пытаются проехать и на малолитражках, но после дождя есть вероятность серьезно застрять или повредить машину. Даже мы на авто с высоким клиренсом несколько раз шаркнулись дном и задели бампер. А первым, кто нам встретился был парень, тщетно пытающийся регулировать движение на узкой лесной дороге, чтобы его девушка смогла выехать на Escudo из грязи.

Дорога местами сплошное грязное месивоФото: Милана СОКОЛ

Но желающих попасть в красивейшее местечко ничего не останавливает. И туристов на карьере с каждым днем все больше. Люди приезжают на отдых большими компаниями, с детьми, животными, вооружившись сапами и палатками. В отличие от отдыхающих, беззаботно резвящихся в карьере, купаться мы не решились. Вода в искусственном водоеме не проточная, качество ее давно никто не проверял, да и уровень радиации тоже. В общем опасения подхватить какую-то заразу превзошли желание охладиться в жаркий день. По словам местных жителей, глубина практически везде около 3 метров, не исключено, что в разрез поступают грунтовые воды из источников.

На берегу отдыхают с палаткамиФото: Милана СОКОЛ

Что касается самого цвета воды, собственно из-за чего многие и приезжают, при ярком солнце она действительно изумрудного цвета. Отличные фотографии также получаются на восходе и закате. А вот в пасмурную погоду карьер выглядит довольно уныло и для удачных кадров придется постараться.

Карьер стал популярным местом для отдыхаФото: Милана СОКОЛ

Одним из самых востребованных мест для фотосъемок стал деревянный мостик, который шатается, стоит на него наступить. Несмотря на ненадежность конструкции, около настила выстраивается целая очередь. Основной наплыв туристов именно в выходные.

Знаменитый мостик для фотоФото: Милана СОКОЛ

Если подытожить, то посмотреть карьер, конечно стоит. Ехать лучше на джипе, в хорошую погоду и желательно в будний день. С собой лучше взять фотоаппарат, хотя с телефона кадры получаются тоже неплохие, но с дополнительной обработкой.

Цвет воды зависит от погоды и освещенияФото: Милана СОКОЛ

Недавно «КП-Владивосток» рассказывала еще об одной популярной локации для фотосъемок. Самое инстаграмное поле подсолнухов находится вблизи села Покровка. Сейчас яркими снимками буквально пестрит весь интернет. Запечатлеть себя на фоне природных солнышек съезжаются красавицы со всего Приморского края.

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