Коронавирус в Приморье, последние новости на 6 августа 2020: в крае разрешили любую торговлю

Вместе с разрешением на торговлю сохраняются требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также ограничено количество посетителей

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 5 августа 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 7216 (+99 за сутки). Из них вылечились 5570 (+114 за сутки). За сутки умерших от инфекции нет. Всего число жертв с начала пандемии в Приморье 87. Из них около 60% — мужчины.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

В Приморье возобновляется торговля. Теперь разрешена деятельность всех непродовольственных магазинов вне зависимости от их площади или наличия отдельного входа. Можно бы было сказать, что торговля в Приморье вернулась в докоронавирусные времена, но пока еще рано делать поспешные выводы, ведь существует ряд ограничений. Самое главное, это количество посетителей из расчета один человек на четыре квадратных метра.

– С сегодняшнего дня сняты ограничения и торговые точки могут возобновить работу. Предварительно они в обязательном порядке должны уведомить минпромторг Приморского края для проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, – отметил глава края Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья еще раз заострил внимание глав муниципалитетов на проблеме распространения заразы, отметив при этом необходимость соблюдения всех требований Роспотребнадзора.

– По всем выявленным случаям незамедлительно выявляйте круг общения заболевшего, обрабатывайте подъезды, усильте тестирование, особенно на крупных предприятиях, подключайте мобильный мониторинг больных. И, безусловно, необходима усиленная работа административных комиссий, особенно, когда сняты ограничения на работу торговых объектов, – отметил Олег Кожемяко.

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