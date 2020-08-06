«Думали режутся зубки, а оказалась нейробластома»: 2-летняя Алина из Приморья, пережившая кому и остановку сердца, мечтает вернуться домой

Алине поставили страшный диагноз, когда ей был 1 год и 6 месяцев. Фото: Предоставлено героем публикации

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- Началось сильное кровоизлияние. Что-то пошло не так.

- Неужели задели чревный ствол?

- Да его. Нужна экстренная операция. У Алины остановилось сердце. Она впала в кому. Выйдет ли из нее?

- Неизвестно. Шансы малы.

- Мама, готовьтесь к худшему. Если дочь и проснется, то не вспомнит вас, а может и навсегда ослепнет.

Кто бы мог подумать, что крохотная Алина, которой от рождения всего два года, справится со сложнейшими операциями. За плечами у малышки три хирургических вмешательства. А повод для этого крайне весомый – диагноз, который шокировал родных малышки. У девочки нейробластома. Нашли ее в организме ребенка, когда она достигла 4 стадии, опухоль разрослась до размера туловища и сдавливала органы. Чтобы выздороветь и вернуться к нормальной жизни, необходимо 14 миллионов рублей.

НАВЕРНОЕ, ПРОСТО ЗУБКИ РЕЖУТСЯ

Родилась Алина в Находке в дружной семье: мама, папа и старший братик. Сами родные, да и врачи были уверены, что малышка появилась на свет абсолютной здоровой. К слову, и симптомов, которые бы говорили об обратном, у ребенка не было. С весом все в порядке, ведет себя активно, любит улыбаться и танцевать. На регулярных плановых осмотрах ни один врач не заметил, что организм ребенка поражает опухоль. О страшном диагнозе стало известно лишь в октябре прошлого года. Тогда, когда ей был год и шесть месяцев, маме сказали, что у Алины нейробластома с метастазами костей скелета. И это образование у нее с рождения.

Галина, мама девочки, сначала не поверила, не могла принять страшный диагноз. Фото: Предоставлено героем публикации

- Сначала Алина отекла, повысилась температура и появилась потливость. Я позвонила в скорую, и нас госпитализировали в больницу. Там хирург провел осмотр и сказал, что не видит поводов для хирургического вмешательства. Плохое самочувствие дочки связывали с тем, что у нее режутся зубки, а в конечном итоге в медицинской карточке нам поставили ОРВИ и отправили домой. Спустя два дня отек усугубился. Алина уже не могла открыть глаза, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Галина Ким, мама Алины. – Тогда я снова позвонила в скорую. Уже в больнице я настояла на том, чтобы нас повезли в детскую педиатрию. Собственно, там нам и сказали о том, что у нас нейробластома забрюшинного пространства. Я сначала не поверила. Долго не приходило осознание, что это все с нами происходит. Особенно, когда узнали, что опухоль злокачественная.

Алина очень улыбчивый ребенок, мама говорит, что дочь обожает танцевать. Фото: Предоставлено героем публикации

Поставить точный диагноз удалось лишь тогда, когда опухоль разрослась до 4 стадии. Позже специалисты признались, если бы злокачественное новообразование удалили сразу после рождения, то не пришлось бы прибегать к химиотерапии. Но малышке пришлось справиться с чудовищными операциями, чтобы иметь шанс – шанс на жизнь.

ОСТАНОВКА СЕРДЦА – КОМА

После того, как Алину вместе с мамой привезли во Владивосток, она прошла полное обследование. Галина уже знала о том, что такое нейробластома и то, что в организме ее крошечной дочери опухоль. Однако еще одним шоком стал размер злокачественного новообразования. 4 стадия визуально выглядела жутко, ведь опухоль заполнила все забрюшинное пространство и по размеру едва ли не соответствовала туловищу ребенка. Ситуация была настолько тревожной, что образование начало сдавливать внутренние органы: мочевой пузырь, печень, почки, кишечник. Представить, какую адскую боль переживал этот маленький человек на втором году жизни, просто невозможно.

Действовать нужно было быстро. Первая операция прошла во Владивостоке. Там были взяты образцы опухоли из разных частей для исследования. Здесь же Алина узнала, что такое химиотерапия, пройдя первый курс. Но дальше, в декабре 2019, малышку ждало путешествие в Москву – в ФНКЦ имени Д. Рогачева. В столице Галину и ее дочь ждали новые испытания.

Малышка справилась с комой, с остановкой сердца, но ей нужна наша помощь, чтобы навсегда забыть о страшном диагнозе. Фото: Предоставлено героем публикации

20 февраля - день, когда жизни мамы и дочери разделились на «до» и «после». День, когда Алине делали операцию по удалению опухоли. Три врача 9 часов неустанно боролись за малышку. И им это удалось. Операция прошла успешно. Но сама Алина хирургическое вмешательство пережила далеко непросто.

- Через день после операции у нее началось внутреннее кровоизлияние. Был поврежден чревный ствол. Дальше пришлось делать экстренную вторую операцию. После этого у нее был инсульт, и она впала в кому. Врачи говорили, что она вообще не очнется. А если и проснется, то, возможно, будет слепой. Нам даже говорили о том, что Алина может забыть нас. Такое тоже бывает после таких операций. Говорили, что само восстановление будет длиться годами, - делится страшными воспоминаниями Галина.

Но назло всем Алина справилась. Малышка вышла из комы и начала восстанавливаться. Однако впереди еще один курс лучевой терапии и иммунотерапии.

ОБНИМАЕТ ТЕЛЕФОН И НАЗЫВАЕТ АЛИНУ «КРАСОПЕТКОЙ»

Дома, в Находке, Галину и Алину ждут папа, бабушка и 4-летний сын Семен. Разлука всем дается сложно, ведь уже 9 месяцев единственная связь между ними – это мобильный телефон.

Дома, в Приморье, маму и сестру ждет 4-летний Семен, который называет Алину "красопеткой". Фото: Предоставлено героем публикации

- Общаемся с ним по видеосвязи. Сын называет Алину «красопеткой». Показывает ей игрушки. Сема постоянно обнимает телефон. Скучает тоже. Только еще не понимает, что происходит. Возраст такой, - с комом в горле и со слезами на глазах рассказывает Галина.

Завершающий курс - иммунотерапия, который проводят препаратом, который не зарегистрирован в РФ, его стоимость баснословно высокая. Своими силами и благодаря помощи неравнодушных людей семья Ким смогла собрать почти 3 миллионы рублей. Но нужно еще 13 – это неподъемная цифра. Поэтому на помощь поспешил благотворительный фонд «Сохрани жизнь». Сборы такого масштаба даже для организации запредельно большие, но все мы надеемся на то, что на Дальнем Востоке живут люди с самыми большими и добрыми сердцами. Ведь жизнь ребенка – бесценна.

Чтобы помочь Алине выжить и вернуться к любящим членам семьи, нужно только зайти на сайт фонда и сделать пожертвование. Даже небольшая сумма может спасти ситуацию. Ведь только вместе, объединив усилия, мы сможем сотворить чудо.

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