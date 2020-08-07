Новый съезд с трассы Седанка – Патрокл в районе Зеленого угла построят к 15 ноября

Новая развязка позволит соединить объездную трассу с микрорайоном Зеленый угол. Фото: Vl.ru

Мэрия Владивостока со второго раза смогла найти подрядчика на строительство новой развязки на трассе Седанка – Патрокл в районе Зеленого угла. Идея в том, чтобы соединить трассу с улицей Нейбута. Контракт стоимостью около 239 миллионов, рассчитанный на три месяца, в ближайшее время заключат с приморской компанией «Строительный комплекс»

Пока речь идет не о строительстве полноценной двухуровневой развязки, она появится в перспективе. На первом этапе планируют сделать съезд-заезд только на одной сторне трассы - для тех, кто движется в сторону Русского острова. Далее по лесной грунтовой дороге автолюбители смогут доехать до авторынка «Зеленый угол» и через него выехать на улицу Нейбута.

Хоть эта дорога пока и оставляет желать лучшего, но все равно сэкономит местным жителям массу времени.

Схема будущей развязки. На первом этапе построят только два съезда. Фото: Vl.ru

Первый аукцион на строительство съездов объявили в июле, по условиям, подрядчик должен был уложиться в 4 месяца и в 234 миллиона. Заявился только один участник, но он не подошел по документам, и в итоге аукцион признали недействительным.

Уже на следующий день после объявления результатов появился новый аукцион. Условия те же: максимальная цена 233 941 327 рублей, но срок еще меньше – три месяца. Снова подана только одна заявка, но на этот раз она признана соответствующей всем требованиям. В итоге контракт заключат с приморским ООО «Строительный комплекс», подпишут его ориентировочно 11 августа, а все работы, в том числе благоустройство территории, нужно закончить до 15 ноября.

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