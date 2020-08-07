Колдун вне закона и его черная магия - девушка из Приморья «продала душу дьяволу», чтобы получить три желания

Теперь колдуну грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ

Ситуация, прямо скажем, необычная. Началось все со встречи знакомых. В компании приятелей 16-летняя жительница Владивостока узнала парня, который учился с ней в одной школе. Слово за слово, и между ними завязалась беседа. Только предметом бурных обсуждений стали не воспоминания об учебных годах, а черная магия. Парень рассказал, что умеет гадать на картах, наводить порчи и читать мысли.

Девушка увлеклась. Необычная тема тут же унесла ее в свои сети, не заметить это было сложно, поэтому юноша продолжил магическую атаку. В какой-то момент он сделал дальневосточнице предложение, от которого она не смогла отказаться – продать душу дьяволу. Предложение, разумеется, ограниченное. За сделку он ручается не просто так, ему это по силам, потому что он – проводник между человеком и сатаной. Чтобы все прошло гладко, нужно провести ритуал. Вот тут и начинается обратная сторона всей этой черной магии. Колдун запросил у юной фанатки паранормальных явлений 6 тысяч рублей. Примечательно, что провести обряд он согласился без ее присутствия.

Взамен проданной души маг предложил девушке три желания. Она могла загадать все, что угодно, например: здоровье, богатство и знания. Мало того, что «владыка загробного мира» исполнит всех три, так они еще и сохранятся у нее до конца жизни. Недурно. Кажется, что сделка даже где-то выгодная, но нет.

Был еще один нюанс – золото. Его, по словам экстрасенса, нельзя носить тем, кто перешел на сторону зла. Чтобы зря не собирали пыль, маг предложил девушки сдать все украшения в ломбард. Вырученные деньги пошли, разумеется, на эзотерический обряд.

- После проведения обряда молодые люди продолжили общение при личных встречах, а также переписывались в социальной сети, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В ходе общения парень говорил, что связан с криминалом и просил девушку полностью удалять переписку с ним.

КОЛДУН ВНЕ ЗАКОНА

Решающей в этой ситуации оказалась ссора девушки с отцом. После того как маг узнал о семейном конфликте, сказал своей юной заказчице, что нужно удалить всю переписку с ним и уничтожить всю информацию о магии с жесткого диска. За чистку экстрасенс решил взяться самому и попросил принести ему телефон и ноутбук, напугав девушку, что в противном случае их могут отправить в психбольницу. Только вот обратно технику проводник так и не вернул. Сказал, что сжег все вещи для безопасности.

Тут общение между ними и прекратилось. В третьем акте нас уже перемещают в отделение полиции. Мама наивной девушки написала заявление о мошенничестве, оценив ущерб в 93 тысяч рублей. Вскоре 18-летнего черного мага задержали. Оперативникам он признался в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», - говорят в пресс-службе регионального УМВД. - Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Вместе с тем, есть вероятность, что на уловки колдуна попались другие люди, поэтому проверяется причастность героя к аналогичным преступлениям.

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