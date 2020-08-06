Медиков поддержат материально

За особые условия труда предусмотрены дополнительные выплаты. Фото: Игорь НОВИКОВ

Почти семь тысяч медицинских работников Приморья, участвующих в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, продолжат получать дополнительные выплаты за свою работу в июле и августе. На стимулирование медицинского персонала предусмотрели еще 420 миллионов рублей из резервного фонда правительства края.

- Деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях коронавируса получат медицинские работники, работающие с COVID-больными, а также обеспечивающие условия для оказания помощи - дезинфекторы, уборщики, водители автомобилей скорой помощи и другие, - сообщила заместитель председателя правительства края - министр здравоохранения Анастасии Худченко. - В настоящее время в борьбе с COVID задействованы 6825 человек из 77 медучреждений Приморья. Все они получат положенные выплаты

Напомним, доплаты медики Приморья получают из федерального и краевого бюджетов. Федеральные выплаты: 80 тысяч рублей - врачам, 50 тысяч - среднему медицинскому персоналу, 25 тысяч - младшему медицинскому персоналу, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, а также 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч рублей среднему, младшему персоналу и водителям скорой медицинской помощи. Региональные доплаты: врачам - 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу - 15 тысяч рублей, младшему и прочему персоналу - 8 тысяч рублей.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий использование медицинских масок и перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении общественных мест.