Для юных пациентов предусмотрена реабилитация

В детской туберкулезной больнице ребята пройдут реабилитацию. Фото: Игорь НОВИКОВ

Восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции маленькие жители Приморья смогут пройти в отделении медицинской реабилитации и консультативной диагностики детской краевой клинической туберкулезной больницы. Здесь завершается масштабный ремонт. В этом отделении проходят курс профилактического лечения ребята, у которых нет палочки Коха. Юные пациенты либо уже вылечились от туберкулеза, либо у них часто возникают заболевания органов дыхания.

Отделение в пригородной зоне Владивостока рассчитано на 120 коек и оснащено по последнему слову техники. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил качество проведенной реконструкции:

- Несмотря на большие затраты на COVID, мы не снимали средства с лечебных учреждений, предусмотренные ранее на обновление коечного фонда, оборудования, благоустройство территорий. Мы уже обсудили с персоналом медучреждения, что здесь будут проходить реабилитацию ребята, которые переболели коронавирусом, - у нас таких около 1,5 тысячи. Для этого будут созданы все условия - в больнице уже есть необходимые специалисты, передовое технологичное оборудование.

В этом году были приобретены новые медицинские аппараты, близится к завершению масштабный ремонт, который не проводился с момента создания учреждения: подходит к концу реконструкция фасада лечебного корпуса, перехода и столовой, продолжается благоустройство территории. Следующим этапом станет ремонт фасада школы, которая размещена на территории больницы.