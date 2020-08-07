В Приморье растет число тяжелых случаев коронавируса

Граффити напоминают о масочном режиме. Фото Александр Сафронов

В понедельник, 3 августа, на заседании оперативного штаба прозвучала неутешительная статистика: число тяжелых случаев коронавируса продолжает расти.

Как сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, только за воскресенье зафиксировано 98 новых случаев COVID-19, нарастающим итогом - 7117. Выздоровели за сутки 68 человек, с начала эпидемии - 5 456 приморцев. Не справились с заболеванием 87 жителей региона:

- Последними жертвами коронавируса стали две женщины преклонного возраста и мужчина 56 лет. Инфекция у всех протекала в тяжелой форме, осложнилась наличием хронических заболеваний, - сообщила она.

Татьяна Детковская

Усиленный контроль

В ходе работы оперштаба глава региона Олег Кожемяко в очередной раз подчеркнул необходимость усилить контроль за соблюдением мер безопасности, действующих в рамках режима повышенной готовности:

- Продолжаем контроль за организацией ярмарочной торговли, работой общественного транспорта - там, где могут возникать вспышки заболевания, очаги распространения инфекции.

Эту работу исполняют административные комиссии. Так, только за субботу, 1 августа, в суды направлено 19 административных протоколов. А на этой неделе в крае начнут тестировать приложение для мобильных телефонов, которое будут использовать участники административных комиссий для видеофиксации случаев нарушения противоэпидемиологических мер с последующей передачей информации правоохранительным органам. Приложение позволит подключать телефон к действующей в крае интеллектуальной системе видеонаблюдения.

Напомним, интеллектуальная система видеонаблюдения держит под надзором места скопления людей во всех крупных городах Приморья. Камеры установлены на территории предприятий сфер услуг и торговли, в том числе на ярмарочных площадях, рынках, в торговых центрах и фитнес-клубах. Под наблюдением находятся и общественные пространства: скверы, площади, остановки общественного транспорта, спортивные площадки, стадионы, образовательные учреждения и другие места.

- Материал будет напрямую заноситься в архив системы видеонаблюдения и при необходимости может быть использован правоохранительными органами, - пояснили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края.

Наблюдение ведется в автоматическом режиме - камеры оборудованы интеллектуальной системой распознавания лиц и реагируют на отсутствие масок или значительные скопления людей. В случае обнаружения нарушения санитарного режима информация направляется в центр обработки данных ГО и ЧС, где ее обрабатывают операторы системы «112». Последние отправляют данные в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, принимают решение о назначении штрафов или иных мер административного воздействия.

Личная ответственность

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 14 августа. Темп прироста заболевания в крае еще достаточно высокий - 1,5 процента. Регион входит в пятерку «антилидеров» по летальности от COVID на Дальнем Востоке Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

По словам главного инфекциониста Приморского края Анны Симаковой, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе не снижается. Специалист уверена в том, что никакие ограничительные меры не принесут должного эффекта, если люди сами не начнут заботиться о своем здоровье и соблюдать элементарные меры безопасности:

- Коронавирусная инфекция не летает по воздуху, как вирус гриппа, на большие расстояния, но она отлично передается при контакте. Каждый человек должен понимать всю ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких и не игнорировать общие для всех правила. Коронавирусом может заболеть любой, независимо от возраста, эта инфекция очень коварна, - подчеркнула Анна Симакова.

Анна Симакова

Олег Кожемяко подчеркнул, что контроль за состоянием здоровья и соблюдением предписанных законом мер безопасности, как для прибывших, так и находящихся на территории региона жителей, должен быть постоянным.

По словам Татьяны Детковской, в силу вступило постановление главного санитарного врача России, в соответствии с которым внесены изменения в порядок прибытия на территории Российской Федерации воздушным транспортом:

- Иностранные граждане теперь должны прибывать со справками, подтверждающими лабораторное обследование на COVID и отсутствие заболевания, не позднее чем за три дня. Что касается граждан Российской Федерации, то по прибытии в течение трех дней они должны пройти обследование ПЦР-диагностикой на наличие коронавируса или его отсутствие, - рассказала руководитель краевого Роспотребнадзора.

Защитит прививка от гриппа

Приморское здравоохранение готовится к возможному обострению эпидемиологической обстановки, что связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Осложняет ситуацию высокая вероятность встретить жителями края смешанные формы инфекции: традиционные штаммы в сочетании с коронавирусом. Минимизировать риски тяжелой формы COVID-19 поможет сезонная вакцинация.

- В этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Уже сейчас есть данные, что такое сочетание заболеваний отяжеляет течение COVID. В зону риска попадают даже те группы, которые сейчас считаются достаточно спокойными, - подчеркнула министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. - Предотвратить такой «микс» заболеваний поможет простая сезонная прививка от гриппа. Это касается и детского, и взрослого населения, тем более что в этом году ожидается циркуляция вирусов гриппа других штаммов, отличных от тех, которые были в предыдущие три года.

Минздрав Приморья разрабатывает схему проведения прививочной кампании для того, чтобы минимизировать контакты людей в медицинских учреждениях. В частности, планируется организовать выезды мобильных бригад на предприятия по заранее согласованным графикам.

- Заболеваемость коронавирусом в Приморье не снижается, а, к сожалению, растет, и через 1,5 месяца к нему присоединятся еще и сезонные заболевания. Времени для передышки у медиков нет, - отметила министр.

Кроме того, в крупных городах, таких как Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск, рассматривается возможность вакцинации граждан в местах отдыха с использованием мобильных бригад.

ВАЖНО!

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест. Действующим законодательством предусмотрено, что административный штраф за нарушение санитарного режима составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил краевые награды волонтерам за активную работу в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и за вклад в оказании помощи населению в период эпидемии коронавирусной инфекции.

- Хочу поблагодарить вас за отзывчивые сердца, за доброту, искреннюю помощь и желание помогать! Это дает жителям края хороший пример, как нужно жить вместе в трудное время, протягивая руку помощи друг другу. Мы одни из первых это начали, дав почин всей стране. Думаю, что эту практику мы обязательно продолжим, - обратился к представителям волонтерского движения Олег Кожемяко.

Награждения волонтеров за вклад в оказание помощи населению в период эпидемии COVID-19 пройдут во всех муниципалитетах края.